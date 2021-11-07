В Австрии пункт вакцинации открыли в публичном доме. Так там еще и привиться можно?
В столице Австрии открыли пункт вакцинации от COVID-19 в публичном доме Funpalast. В Вене, напомним, эти заведения работают вполне легально.
До этого в Вене можно было вакцинироваться специальных автобусе, лодке и трамвае, а также во всех магазинах сети Billa. Теперь жители Вены шутят о правиле Пяти В — на В начинаются Bus, Boot, Bim, Billa и теперь Bordell – бордель.
Работницы заведения ждут желающих вакцинироваться. Прививки будут делать по понедельникам с 16:00 до 22:00. Прийти без предварительной записи может совершеннолетний австриец.
Все, кто сделал прививку, получат купон на бесплатный вход в бордель.
фото из открытых источников
«Надеюсь, мы сможем внести посильный вклад в повышение уровня вакцинации населения», — говорит хозяин публичного дома Кристоф Лилахер.
Девушки из борделя будут рады и женщинам. А зачем женщинам купон в бордель? Можно подарить мужу.
Акция началась 1 ноября и продлится до конца месяца.
11:10 07/11/2021
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