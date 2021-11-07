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В Австрии пункт вакцинации открыли в публичном доме. Так там еще и привиться можно?

В столице Австрии открыли пункт вакцинации от COVID-19 в публичном доме Funpalast. В Вене, напомним, эти заведения работают вполне легально.

До этого в Вене можно было вакцинироваться специальных автобусе, лодке и трамвае, а также во всех магазинах сети Billa. Теперь жители Вены шутят о правиле Пяти В — на В начинаются Bus, Boot, Bim, Billa и теперь Bordell – бордель.

Работницы заведения ждут желающих вакцинироваться. Прививки будут делать по понедельникам с 16:00 до 22:00. Прийти без предварительной записи может совершеннолетний австриец.

Все, кто сделал прививку, получат купон на бесплатный вход в бордель.

фото из открытых источников

«Надеюсь, мы сможем внести посильный вклад в повышение уровня вакцинации населения», — говорит хозяин публичного дома Кристоф Лилахер.

Девушки из борделя будут рады и женщинам. А зачем женщинам купон в бордель? Можно подарить мужу.

Акция началась 1 ноября и продлится до конца месяца.
telegraf.plus
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