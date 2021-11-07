До этого в Вене можно было вакцинироваться специальных автобусе, лодке и трамвае, а также во всех магазинах сети Billa. Теперь жители Вены шутят о правиле Пяти В — на В начинаются Bus, Boot, Bim, Billa и теперь Bordell – бордель.





Работницы заведения ждут желающих вакцинироваться. Прививки будут делать по понедельникам с 16:00 до 22:00. Прийти без предварительной записи может совершеннолетний австриец.





Все, кто сделал прививку, получат купон на бесплатный вход в бордель.





фото из открытых источников





«Надеюсь, мы сможем внести посильный вклад в повышение уровня вакцинации населения», — говорит хозяин публичного дома Кристоф Лилахер.





Девушки из борделя будут рады и женщинам. А зачем женщинам купон в бордель? Можно подарить мужу.





Акция началась 1 ноября и продлится до конца месяца.