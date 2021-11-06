+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Только 8,5 мужчин на 10 женщин приходится в Витебской области, и они не торопятся жениться

Ко Дню мужчин, который пришелся в этом году на 6 ноября, витебская областная статистика подготовила специальный обзор. Что там интересного?


В Витебской области на начало 2021 года насчитывалось 513 852 мужчин, что составляет 45,9% от всех жителей региона. Так что по статистике на 10 девчонок у нас уже только 8,5, а не 9 ребят…

Из них 99 494 никогда не состояли в браке, 50 122 — развелись или разводятся, а 19 097 овдовели.

Жениться мужчины Витебщины отваживаются все позже и позже: средний возраст, впервые вступающих в брак, составил 28,5 года, в повторный – 42,6 (в 2010 году соответственно – 26,6 и 40,6 года).

Выше всего местные мужчины ценят здоровье (8,8 баллов по десятибалльной шкале), затем — понимание в семье (8 баллов) и материальный достаток (7,1 балла). А вот любовь только на четвертом месте с 6,1 балла, сообщает Главное статистическое управление Витебской области.

Средний возраст мужчин, проживающих в Витебской области на 1 января 2021 года, составлял 39,7 года.
Vitebsk.cc
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]