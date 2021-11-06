



В Витебской области на начало 2021 года насчитывалось 513 852 мужчин, что составляет 45,9% от всех жителей региона. Так что по статистике на 10 девчонок у нас уже только 8,5, а не 9 ребят…





Из них 99 494 никогда не состояли в браке, 50 122 — развелись или разводятся, а 19 097 овдовели.





Жениться мужчины Витебщины отваживаются все позже и позже: средний возраст, впервые вступающих в брак, составил 28,5 года, в повторный – 42,6 (в 2010 году соответственно – 26,6 и 40,6 года).





Выше всего местные мужчины ценят здоровье (8,8 баллов по десятибалльной шкале), затем — понимание в семье (8 баллов) и материальный достаток (7,1 балла). А вот любовь только на четвертом месте с 6,1 балла, сообщает Главное статистическое управление Витебской области.





Средний возраст мужчин, проживающих в Витебской области на 1 января 2021 года, составлял 39,7 года.