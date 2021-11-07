Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал ОНТ.





По предварительным прогнозам, влажность воздуха достигнет 90%, есть вероятность выпадения дождя и мокрого снега. Ночью и утром синоптики прогнозируют появление тумана и сокращение видимости до 500 м. Ветер — северо-западный умеренный, временами порывистый. Дневная температура не превысит +10 °С, ночная — не опустится ниже 0 °С.





К среде воздушные массы начнет определять прохладный антициклон, на фоне которого ожидаются переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Небольшие дожди с мокрым снегом возможны только в северной части Беларуси. Кратковременные туманы могут наблюдаться ночью и утром, видимость сохранится до 500 м. Ветер — северо-западный умеренный. Дневная температура будет находиться в пределах +4…+10 °С в разных областях республики, ночью возможно похолодание до -2 °С.





Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС





Ближе к концу недели характер погоды обозначит атмосферный фронт с севера Европы, который принесет холодный воздух и несущественные осадки. Незначительные туманы с видимостью до 500 м возможны ночью и утром, влажность воздуха составит около 80%. Ветер — северо-западный умеренный. Дневная температура в четверг будет колебаться от +7 до +10 °С, а в пятницу опустится до +7 °С. Ночью ожидается до –2°С.





В выходные дни синоптики прогнозируют небольшие дожди вперемешку с мокрым снегом и облачность с прояснениями. Утром возможно появление слабого тумана с видимостью до 1 км. Ветер — северо-восточный умеренный. Дневная температура составит +5…+10 °С, ночная не опустится ниже +1 °С.