Токаев пригласил папу римского на съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстан
Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев во время рабочего визита в Ватикан вручил папе римскому Франциску приглашение президента Касым-Жомарта Токаева на VII съезд лидеров мировых и традиционных религий, сообщила пресс-служба сената.
"Маулен Ашимбаев от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева вручил понтифику приглашение принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе беседы спикер сената рассказал об инициативах Казахстана в сфере межконфессионального согласия и продвижения глобального межрелигиозного диалога, которые также тесно коррелируется с деятельностью Ватикана.
"Межэтнический мир и согласие, взаимное уважение к религиозным взглядам всех граждан являются неотъемлемой частью казахстанской культуры и менталитета. И мы делаем все необходимое для сохранения и продвижения этой культуры толерантности", - сказал Ашимбаев, которого цитирует пресс-служба.
Он отметил, что за 18 лет казахстанский межрелигиозный форум превратился в представительную диалоговую платформу. "Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность Святому Престолу за поддержку инициативы Казахстана. Высокопоставленные представители Католической церкви принимали активное участие во всех шести Съездах лидеров мировых и традиционных религий", - подчеркнул спикер. Его цитирует Интерфакс-Запад
Он проинформировал, что на предстоящем съезде планируется обсудить роль лидеров мировых и традиционных религий в социально-духовном развитии человечества в постпандемический период.
По информации пресс-службы, стороны выразили уверенность в том, что религиозные деятели могут внести значительный вклад в борьбу с пандемией, ее социально-экономическими и гуманитарными последствиями.
Папа римский Франциск поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за приглашение.
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Нур-Султане 14-15 сентября 2022 года.
Съезд мировых и традиционных религий проводится в столице Казахстана по инициативе первого президента республики Нурсултана Назарбаева с 2003 года.
Первым и пока единственным понтификом, побывавшим с визитом в Казахстане, был Иоанн Павел II. Астану (ныне Нур-Султан) он посетил в сентябре 2001 года по приглашению Назарбаева.
10:34 07/11/2021
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