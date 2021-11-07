Ранее рэпер заявил, что полностью сотрудничает с полицией Хьюстона в расследовании давки, пишет РИА Новости.





Выступая на пресс-конференции , мэр города назвал произошедшее "трагедией на разных уровнях".





"Поступили данные о гибели восьми человек в результате происшествия минувшей ночью. Касаемо их возраста: одному 14 лет, другому 16, двоим 21, еще двоим 23 года, одному погибшему 27, и личность одного человека не установлена ... Двадцать пять человек были доставлены в больницу, 13 все еще госпитализированы, в том числе пятеро, кому меньше 18 лет", - заявил журналистам мэр города. Трансляция велась в соцсетях Хьюстона.





По словам мэра, никто в результате произошедшего на концерте не числится пропавшим без вести. Власти также отметили, что на концерте безопасность обеспечивали около 1,2 тысячи полицейских и охранников. При этом, как заявил глава полиции Хьюстона Трой Финнер, на концерте одного из сотрудников охраны "чем-то укололи в шею". По данным медиков, охранник потерял сознание, и понадобилось использовать антидот налоксон, чтобы его "оживить".





Инцидент произошел в ходе открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехали порядка 50 тысяч человек.



