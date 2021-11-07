



Сегодня плакать можно было где угодно, кроме подушки. Считается, что перья, которыми набита подушка, помнят все. Если другой человек приляжет на эту подушку, все несчастья перейдут на него.





В этот день и на следующий чаще всего наблюдается дождь или снег. По поверью, это природа оплакивает людей, ушедших в мир иной.





Наши предки 7 ноября ходили на кладбище, приводили в порядок могилки, зажигали свечи. Еду раздавали бедным, чтобы те помянули умерших. Дома тоже устраивали поминки. Столы накрывали блюдами, которые любили покойные родственники.





Еще 7 ноября было принято помогать обездоленным и сиротам. Деток, оставшихся без родителей, опекали всю деревню. Считалось одним из самых страшных грехов обмануть или что-нибудь украсть в сироты.





В этот день женщины раскаялись в грехах, чтобы встретить зиму с чистыми помыслами.





Народные приметы на 7 ноября





Если звезды на небе тускло светятся, день будет холодным и ненастным.





Если на деревьях много листьев, зима будет затяжной.





Если выпало много снега, будет хороший урожай злаковых.





Если ветер завывает, то ненастье продлится еще несколько дней.





Утром туман – до оттепели.





Вороны сидят на нижних ветвях деревьев – до сильного ветра.





Что нельзя делать в этот день





Сегодня нельзя есть хле потому, что существует примета, что год будет без хлеба;





Женщинам нельзя плакать в подушку 7 ноября, потому что считается, что перо помнит все слезы, и это означает, что неприятности сохранятся на длительное время. А если другой ляжет на подушку, все беды перейдут к нему.





Еду после поминок нельзя оставлять себе. Ее необходимо раздать нуждающимся и попросить, чтобы они помолились за умерших.





7 ноября православная церковь чтит память святых мучеников Маркияна и Мартирия. Святые мученики Маркиян и Мартирий служили в Константинопольском соборе. Маркиян был чтецом, а Мартирий иподиаконом.