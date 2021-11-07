Вот какую фотоленту подготовил Sputnik Беларусь.

Традиция открывать важные общественные объекты к празднику "Великого октября" сложилась в белорусской столице давно, задолго до того, как это стало мейнстримом в новейшей истории суверенной Беларуси: к 7 ноября президент Александр Лукашенко уже открывал станции второй линии минского метро в 2005, 2013 и 2020, а также множество спортивных, промышленных и социальных объектов в разные годы - например, "Минск-арену" и "Чижовка-арену", Молодежный театр и усадьбу Ваньковичей.





Так, в БССР к 10-летию революции было приурочено завершение строительства кожевенного завода "Большевик", расположившегося на окраине города. В следующие десятилетия в честь 7 ноября запускали работу первого аэропорта "Минск", открывали памятник Ленину и кинотеатр "Победа", выпускали первый белорусский грузовик МАЗ, представляли минчанам и гостям столицы ГУМ, который в этом году празднует 70-летие, ЦУМ, Художественный музей.





© Photo : ОАО "Минское производственное кожевенное объединение"





К 10-летию Октябрьской революции в Минске был построен кожевенный завод "Большевик". Правда, кожевенное производство на окраине Минска по улице Ляховка существовало и раньше. Уже в 1895 году здесь размещалось пять небольших мастерских. Хозяевами их были Сальман, Ден Имрот, Гольтберг и Рубин. В 1917-м на базе мастерских было создано четыре государственных предприятия и профтехшкола кожевников.





В конце 1980-х кожзавод переехал в Гатово на новую промышленную площадку. А здание на Октябрьской стало сниматься в кино, а позже заселяться офисами и кафе.

© Sputnik / Виктор Толочко





© Sputnik / Виктор Толочко

Здания бывшего завода теперь памятник архитектуры и формируют облик любимейшей у минчан Октябрьской, превратившейся практически в арт-объект и центр культурной жизни.





К 15-летию Октября 5 ноября 1932 года в Минске была введена в эксплуатацию первая в Беларуси АТС емкостью 6000 номеров, выпущенная Ленинградским заводом Красная Заря. Станция была машинной системы, в которой соединения устанавливались при помощи электромагнитов и зубчатых передач. АТС размещалась на улице Карла Маркса. Здание станции было сильно повреждено в войну и впоследствии снесено.





© Photo : Национальный центр обмена трафиком





После войны станцию АТС смонтировали из трофейного оборудования "Сименс" в специально подготовленном помещении по ул. К. Маркса, 29. Кстати, в этом здании бывшей Мариинской женской гимназии с 1939 года размещалась Государственная картинная галерея, насчитывавшая более двух тысяч уникальных экспонатов и полностью утраченных в Великую Отечественную.









7 ноября 1933 года в торжественной обстановке был открыт памятник В. И. Ленину перед еще строящимся зданием Дома правительства. Проект архитектора Иосифа Лангбарда изначально учитывал установку памятника перед центральным входом. Семиметровый минский Ленин был на момент открытия одним из крупнейших памятников подобного рода в СССР. Автор скульптуры - Матвей Манизер.

После захвата Минска фашистами памятник был распилен и переплавлен, но после войны, благодаря сохранившейся модели, монумент восстановили. И даже распад СССР не сдвинул Ильича с постамента.









В этот же день, 7 ноября 1933 года, начал работу первый белорусский аэропорт Минск. Первый пассажирский рейс был осуществлен на самолете К-5, конечно же, в Москву. Первое здание аэропорта было построено в 30-х годах, пережило войну и до 1957 года выполняло свои функции. После было передано под ведомственную поликлинику авиаторов. Здание сохранилось, правда в начале 2000-х было значительно перестроено и сегодня почти неузнаваемо. А на месте этой круглой площади перед зданием сейчас парковка.





Новое здание аэровокзала по проекту архитекторов Георгия Заборского и Александра Воинова открылось в январе 1958-го. В год открытия аэровокзала в здании на втором этаже заработал и ресторан, ставший очень популярным. В постсоветские годы здесь организовывали свадьбы, затем работало Аэрокафе. Теперь здание бывшего аэропорта Минск-1 передано инвестору нового жилого комплекса Минск-мир Дана Астра и будет сохранено как архитектурный памятник.





© Sputnik / Виктор Толочко





6 ноября 1945 года был основан Минский мотоциклетный и велосипедный завод. Для будущего завода прибыл эшелон с оборудованием, вывезенным из Германии по договору союзнических властей. Завод в Минске был построен на месте, где во время войны размещался танкоремонтный цех группы армий Центр.





CC BY-SA 3.0 / Homoatrox / Motovelo factory





Первый мотоцикл M1A был выпущен ММВЗ в 1951 году.

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Минский автомобильный завод был основан 9 августа 1944 года, однако именно 7 ноября 1944 года с конвейера сошла первая продукция - минский Studebacker, собранный из поставленных по ленд-лизу деталей.

А еще через три года, к 30-летию Великого Октября на МАЗе были выпущены первые экземпляры грузовиков МАЗ-205, возвестившие о рождении белорусского автомобилестроения. На боковинах капота грузовиков с двух сторон красовалась стилизованная фигурка зубра, символики Минского автозавода.





© Photo : МАЗ





А еще через три года, к 30-летию Великого Октября на МАЗе были выпущены первые экземпляры грузовиков МАЗ-205, возвестившие о рождении белорусского автомобилестроения. На боковинах капота грузовиков с двух сторон красовалась стилизованная фигурка зубра, символики Минского автозавода.





Торжественное открытие кинотеатра Победа, построенного по проекту знаменитых архитекторов Иосифа Лангбарда и Михаила Бакланова, состоялось 7 ноября 1950-го. Здание возводилось сразу после Великой Отечественной войны, и при его строительстве были использованы части разрушенного бомбежками клуба пищевиков, который был организован здесь еще в 1929 году. В Победе работало три зала: большой зал – для показа широкоформатных фильмов, малый — для хронико-документальных картин, а также летний, работающий с мая по ноябрь.





© Photo : Planetabelarus





Кинотеатр Победа - памятник архитектуры в стиле сталинского ампира. В 2017 году объект закрыли на реконструкцию, однако процесс так и не начался. Новый арендатор, наконец, нашелся на аукционе в октябре 2019 года. В ходе начатой реставрации должны сохраниться назначение и наименование здания, аутентичный характер отделки фасадов, помещений, входной группы, вестибюля.





Кинотеатр "Победа" - памятник архитектуры в стиле сталинского ампира. В 2017 году объект закрыли на реконструкцию, однако процесс так и не начался. Новый арендатор, наконец, нашелся на аукционе в октябре 2019 года. В ходе начатой реставрации должны сохраниться назначение и наименование здания, аутентичный характер отделки фасадов, помещений, входной группы, вестибюля.





К празднику Октября 5 ноября 1951 года ГУМ Минска принял первых покупателей - руководители республики, представители общественности и прессы. Для обычных граждан ГУМ распахнул двери 6 ноября. Для послевоенных людей это был не магазин, а дворец торговли. Торговое оборудование было выполнено из ценных пород дерева, потолки украшали шикарные люстры с лампами дневного света, на окнах висели шелковые гардины, полы были паркетными.

В 1969 году Минский ГУМ вошел в число первых советских магазинов, внедривших у себя метод самообслуживания. Универмаг первым в городе организовал школу-магазин, стал одним из родоначальников этой практики в системе советской торговли.





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Главным архитектором минского ГУМа был приезжий Роман Гегарт. Именно он сделал из фасада здания произведение искусства. Тогда эпоха сталинского ампира подходила к концу, и многосложные архитектурные сооружения вскоре сменялись более простыми формами.





5 ноября 1957 года представлением новой экспозиции и Всебелорусской выставки торжественно открылся Государственный художественный музей БССР (так стала называться бывшая Картинная галерея, она размещалась на Кирова, 29). Это было строгое и монументальное решение с массивным фасадом, украшенным скульптурными рельефами и аллегориями Живописи (автор П. Белоусов) и Скульптуры (автор С. Адашкевич). Фронтон венчает скульптура А. Бембеля Слава.





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Новоселья музей ждал восемь лет. Здание Бакланова стало одним из первых музейных строений в истории советской архитектуры. Художественный музей мог похвастать десятью просторными залами, расположенными на двух этажах, и вместительной галереей. В 1993 году началось строительство нового корпуса музея – пристройки к основному зданию.

Парк имени 40-летия Великого Октября до сих пор сохраняет торжественную дату в своем названии. Он расположен на берегу Свислочи в границах улиц Ульяновской, Ленина, Смоленской, Красноармейской. В последнее время более известен благодаря возведенной на его территории гостинице Пекин. Хотя имеет интересную историю: здесь когда-то располагался минский ипподром и здесь же прошел партизанский парад в июле 1944 года.





5 ноября 1964 года распахнул свои двери для покупателей Центральный универмаг. Объект строили шесть лет. На бывшей окраине Минска, на месте Комаровского болота, распахнул свои двери самый крупный в республике универсальный магазин.





© Sputnik / Юрий Иванов





В ЦУМе открыли 7 отделов: хозтовары, обувь, галантерея и парфюмерия, текстильный, культтовары, швейные изделия, трикотаж. Торговые залы были расположены на двух этажах. Универмаг работал с 11.00 до 19.00 без обеденного перерыва, с выходным днем – в четверг.





Свое второе рождение универмаг получил в 1997 году после реконструкции, которая велась около восьми лет в сложных экономических условиях и без остановки торгового процесса. Проект на два этажа признали ошибкой и надстроили еще 2 этажа, кроме того, переделали и фасад и все внутренние помещения.





Парк имени 50-летия Великого Октября расположен у МТЗ и стадиона Трактор между улицей Долгобродской и Партизанским проспектом. На момент открытия в 1967 году здесь насчитывалось 18 аттракционов. Здесь была открытая танцплощадка Корчи, куда съезжалась молодежь со всего города. Несколько лет назад здесь проводились музыкальные фестивали, а сейчас идет реконструкция.





© Sputnik / Марина Серебрякова





На память о юбилейных датах Великой Октябрьской социалистической революции минчанам остались аж три парка. Еще один - третий, парк имени 60-летия Великого Октября, разместился в западной части города во Фрунзенском районе столицы.