Причина данной меры не озвучена.





Такое решение было принято в суде Партизанского района Минска 5 ноября. Судья Михаил Макаревич наложил взыскание на четверых поручителей.





Двое обязаны будут уплатить по 100 базовых (2 900 рублей), и еще двое – по 200 (5800) и 250 (7250). Решение может быть обжаловано на протяжении 10 суток.





Известно, что судья спросил у поручительницы Граблевского, почему она решила подписать поручительство.





«Потому что Олег – хороший человек», — ответила она.





«Вы и теперь так считаете?», — спросил судья.





«Да», — ответила она.





В конце июля стало известно, что Граблевскому и Дроздовскому сменили меру пресечения, отпустив из-под стражи под поручительство. Согласно статье 121 Уголовно-процессуального кодекса личное поручительство заключается в принятии письменного обязательства о том, что подозреваемые или обвиняемые, находясь на свободе, не скроются и не будут препятствовать расследованию или суду и не будет заниматься преступной деятельностью. В открытом доступе нет информации о том, что Дроздовский и Граблевский находятся в розыске.





Напомним, 21 января организацией заинтересовался ДФР КГК в связи возможным неправомерным завладением денежными средствами, полученными в виде благотворительных взносов. 2 февраля Дроздовского и Граблевского вызвали на допрос. Олег Граблевский находился в СИЗО, Сергей Дроздовский – под домашним арестом. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере по ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса. Они были признаны политзаключенными.





В октябре беларусское представительство при ООН в Женеве заявило, что представительство ООН в Минске организовало «схему по нецелевому расходованию средств организации», а именно оплатило услуги адвокатов для 23 человек, попавших под уголовное преследование по политическим мотивам. Участниками «схемы» назывались директор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский и юрист организации Олег Граблевский, а инициатором — бывший старший советник по правам человека Представительства ООН в Беларуси Омер Фишер. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) высказало несогласие с оценкой Минска ситуации с Представительством ООН в Беларуси. При этом в ООН намерены продолжать работу с Беларусью и диалог с беларусскими властями по вопросам претензий.





В «Офисе по правам людей с инвалидностью» Дроздовский и Граблевский вели правовую работу, помогали добиваться изменения законов и практики их применения, консультировали людей с инвалидностью. Дроздовский был лауреатом Национальной премии по правам человека в номинации «Защитник года» в 2016 году, Граблевский выиграл в судах более десятка дел по защите прав людей с инвалидностью, пишет reform.by



