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С поручителей Граблевского и Дроздовского взыскали крупные штрафы - причина не озвучена

На поручителей директора Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и юриста организации Олега Граблевского наложили денежные взыскания, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

С поручителей Граблевского и Дроздовского взыскали крупные штрафы - причина не озвучена
Сергей Дроздовский и Олег Граблевский. Фото: spring96.org
Причина данной меры не озвучена.

Такое решение было принято в суде Партизанского района Минска 5 ноября. Судья Михаил Макаревич наложил взыскание на четверых поручителей.

Двое обязаны будут уплатить по 100 базовых (2 900 рублей), и еще двое – по 200 (5800) и 250 (7250). Решение может быть обжаловано на протяжении 10 суток.

Известно, что судья спросил у поручительницы Граблевского, почему она решила подписать поручительство.

«Потому что Олег – хороший человек», — ответила она.

«Вы и теперь так считаете?», — спросил судья.

«Да», — ответила она.

В конце июля стало известно, что Граблевскому и Дроздовскому сменили меру пресечения, отпустив из-под стражи под поручительство. Согласно статье 121 Уголовно-процессуального кодекса личное поручительство заключается в принятии письменного обязательства о том, что подозреваемые или обвиняемые, находясь на свободе, не скроются и не будут препятствовать расследованию или суду и не будет заниматься преступной деятельностью. В открытом доступе нет информации о том, что Дроздовский и Граблевский находятся в розыске.

Напомним, 21 января организацией заинтересовался ДФР КГК в связи возможным неправомерным завладением денежными средствами, полученными в виде благотворительных взносов. 2 февраля Дроздовского и Граблевского вызвали на допрос. Олег Граблевский находился в СИЗО, Сергей Дроздовский – под домашним арестом. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере по ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса. Они были признаны политзаключенными.

В октябре беларусское представительство при ООН в Женеве заявило, что представительство ООН в Минске организовало «схему по нецелевому расходованию средств организации», а именно оплатило услуги адвокатов для 23 человек, попавших под уголовное преследование по политическим мотивам. Участниками «схемы» назывались директор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский и юрист организации Олег Граблевский, а инициатором — бывший старший советник по правам человека Представительства ООН в Беларуси Омер Фишер. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) высказало несогласие с оценкой Минска ситуации с Представительством ООН в Беларуси. При этом в ООН намерены продолжать работу с Беларусью и диалог с беларусскими властями по вопросам претензий.

В «Офисе по правам людей с инвалидностью» Дроздовский и Граблевский вели правовую работу, помогали добиваться изменения законов и практики их применения, консультировали людей с инвалидностью. Дроздовский был лауреатом Национальной премии по правам человека в номинации «Защитник года» в 2016 году, Граблевский выиграл в судах более десятка дел по защите прав людей с инвалидностью, пишет reform.by

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