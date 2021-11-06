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В Беларуси наблюдаются перебои в работе банковских терминалов

В Беларуси наблюдаются перебои в работе банковских терминалов, проблемы „Банковский процессинговый центр“ обещает устранить в ближайшее время, сообщили в БПЦ.




“Уважаемые клиенты! Информируем Вас, что в настоящий момент времени наблюдается частичная неработоспособность терминального оборудования Ingenico. Команда ОАО „Банковский процессинговый центр“ делает все возможное для устранения проблемы и восстановления работоспособности в кратчайшие сроки. Приносим извинения за доставленные неудобства”, - пояснили в центре, цитирует “Онлайнер”.  

Днем белорусы стали сообщать, пишет Смартпресс, что во многих магазинах перестали работать банковские терминалы, также наблюдались перебои в работе банкоматов. 
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