В Беларуси наблюдаются перебои в работе банковских терминалов
В Беларуси наблюдаются перебои в работе банковских терминалов, проблемы „Банковский процессинговый центр“ обещает устранить в ближайшее время, сообщили в БПЦ.
“Уважаемые клиенты! Информируем Вас, что в настоящий момент времени наблюдается частичная неработоспособность терминального оборудования Ingenico. Команда ОАО „Банковский процессинговый центр“ делает все возможное для устранения проблемы и восстановления работоспособности в кратчайшие сроки. Приносим извинения за доставленные неудобства”, - пояснили в центре, цитирует “Онлайнер”.
Днем белорусы стали сообщать, пишет Смартпресс, что во многих магазинах перестали работать банковские терминалы, также наблюдались перебои в работе банкоматов.
17:39 06/11/2021
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