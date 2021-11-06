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На озере Роповском в Гомеле произошел мор рыбы

В Гомеле в озере Роповское произошел мор рыбы. В пресс-службе МЧС сообщили о море рыбы (30 особей), о котором стало известно 5 ноября 2021 года в 14.30.



Акваторию обследовали работники Гомельской областной лаборатории аналитического контроля РЦАК в области охраны окружающей среды.

Выявили видимые признаки загрязнения водоема (кислый запах и белый цвет воды), были взяты пробы воды для анализов, пишет Newsbel.by. Результаты проб будут известны 9 ноября 2021 года.
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