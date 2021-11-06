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Коронавирус выявили у двух возрастных гиен в зоопарке Денвера – у них кашель и насморк

Заражение коронавирусом COVID-19 выявили у пары гиен в зоопарке американского Денвера в штате Колорадо, сообщает в субботу Associated Press.



Это первое подтвержденное заражение COVID-19 у животных этого вида.

Работники зоопарка рассказали, пишет Interfax.by, что обе заразившиеся гиены испытывают легкие симптомы заболевания - они сонливы, периодически кашляют, у них замечены выделения из носа. Этим особям гиен по 22 и 23 года, это выносливые животные, и, как ожидается, они скоро поправятся, считают ветеринары зоопарка.

Ранее в этом же зоопарке коронавирус выявили у 11 львов и двух тигров. В сообщении отмечается, что все они уже либо выздоровели, либо идут на поправку.
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