







Это первое подтвержденное заражение COVID-19 у животных этого вида.





Работники зоопарка рассказали, пишет Interfax.by, что обе заразившиеся гиены испытывают легкие симптомы заболевания - они сонливы, периодически кашляют, у них замечены выделения из носа. Этим особям гиен по 22 и 23 года, это выносливые животные, и, как ожидается, они скоро поправятся, считают ветеринары зоопарка.





Ранее в этом же зоопарке коронавирус выявили у 11 львов и двух тигров. В сообщении отмечается, что все они уже либо выздоровели, либо идут на поправку.







