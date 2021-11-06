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Волонтёр "Весны" Татьяна Лосица сильно заболела в СИЗО

Волонтёр лишенного регистрации ПЦ "Весна" Татьяна Лосица серьёзно заболела во время своего пребывания в СИЗО, сообщают правозащитники.

Татьяна Лосица / newsgomel.by​

На закрытом двухмесячном судебном процессе Татьяна испытывала сильные боли, однако судья Сергей Саловский не обратил на это должного внимания, отмечают правозащитники со ссылкой на волонтёра "Весны" Марию Тарасенко.

Татьяну Лосицу и правозащитника Леонида Судаленко задержали в январе, пишет Еврорадио. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), а также в обучении и подготовке лиц для участия в таких действиях, а также их финансировании или ином материальном обеспечении (ч. 2 ст. 342 УК).

3 ноября суд Центрального района Гомеля приговорил Татьяну Лосицу к 2,5 годам колонии общего режима, Леонид Судаленко получил 3 года колонии.
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