Татьяна Лосица / newsgomel.by​





На закрытом двухмесячном судебном процессе Татьяна испытывала сильные боли, однако судья Сергей Саловский не обратил на это должного внимания, отмечают правозащитники со ссылкой на волонтёра "Весны" Марию Тарасенко.





Татьяну Лосицу и правозащитника Леонида Судаленко задержали в январе, пишет Еврорадио. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), а также в обучении и подготовке лиц для участия в таких действиях, а также их финансировании или ином материальном обеспечении (ч. 2 ст. 342 УК).





3 ноября суд Центрального района Гомеля приговорил Татьяну Лосицу к 2,5 годам колонии общего режима, Леонид Судаленко получил 3 года колонии.