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В Минске на детской площадке нашли авиабомбу

Все случилось сегодня на улице Брилевской возле дома по номеру 23. Строитель во время работ в котловане наткнулся на неизвестный предмет. Оказалось, это авиационная бомба весом 250 килограммов времен Второй мировой войны.


Людей эвакуировали со двора. И на место приехали саперы взрывотехнического центра внутренних войск МВД, представители Следственного комитета и Министерства по чрезвычайным делам, пишет Nashaniva.com.

Бомбу вывезли на полигон для уничтожения.
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