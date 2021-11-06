В Минске на детской площадке нашли авиабомбу
Все случилось сегодня на улице Брилевской возле дома по номеру 23. Строитель во время работ в котловане наткнулся на неизвестный предмет. Оказалось, это авиационная бомба весом 250 килограммов времен Второй мировой войны.
Людей эвакуировали со двора. И на место приехали саперы взрывотехнического центра внутренних войск МВД, представители Следственного комитета и Министерства по чрезвычайным делам, пишет Nashaniva.com.
Бомбу вывезли на полигон для уничтожения.
15:57 06/11/2021
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