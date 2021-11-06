В Минске на детской площадке нашли авиабомбу

Все случилось сегодня на улице Брилевской возле дома по номеру 23. Строитель во время работ в котловане наткнулся на неизвестный предмет. Оказалось, это авиационная бомба весом 250 килограммов времен Второй мировой войны.