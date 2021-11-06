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Речь идет о штамме гриппа В/Yamagata. Его регулярно включают в список ежегодных прививок. Как сообщается, пишет Blizko.by, этот штамм исчез поле начала пандемии COVID-19.





«Ни один штамм B/Yamagata не был выделен или генетически секвенирован при отслеживании случаев гриппа с марта 2020 года, когда локдауны, по сути, положили конец сезону гриппа 2019/20», – сообщают исследователи.





B/Yamagata менее заразный по сравнению с остальными разновидностями гриппа. По оценкам экспертов, если целый штамм гриппа действительно исчез, это станет подспорьем для борьбы с эпидемиями в будущем.























