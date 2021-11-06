Медики объявили об исчезновении одного штамма гриппа. Почему это важно?
Открытие сделали американские исследователи.
Фото: иваново37.рф
Речь идет о штамме гриппа В/Yamagata. Его регулярно включают в список ежегодных прививок. Как сообщается, пишет Blizko.by, этот штамм исчез поле начала пандемии COVID-19.
«Ни один штамм B/Yamagata не был выделен или генетически секвенирован при отслеживании случаев гриппа с марта 2020 года, когда локдауны, по сути, положили конец сезону гриппа 2019/20», – сообщают исследователи.
B/Yamagata менее заразный по сравнению с остальными разновидностями гриппа. По оценкам экспертов, если целый штамм гриппа действительно исчез, это станет подспорьем для борьбы с эпидемиями в будущем.
Источник: Елена Моисеева
14:36 06/11/2021
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