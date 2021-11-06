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Фотофакт. В Дубае показали, как будет выглядеть минский «Северный берег»

Белорусская делегация в рамках Дня Минска в Дубае посетила 4 ноября объекты, возведенные компанией Emaar Properties, которая построит в столице МФК «Северный берег».

Источник: minsknews.by

В рамках заключенного инвестиционного договора состоялись рабочие встречи и посещение объектов компании Emaar Properties. Белорусская делегация смогла ознакомиться с проектом полномасштабной застройки жилого квартала с объектами инфраструктуры и торговым центром «Дубай Хиллз», передают «Минск-Новости».

Александр Лукашенко подписал указ о строительстве МФК «Северный берег» в мае 2021 года. Это амбициозный проект главы компании Emaar Properties Мухаммеда аль-Аббара, которому принадлежит идея концепции современного Дубая, к примеру, здание «Бурдж-Халифа» и один из крупнейших торговых центров «Дубай Молл».

Под строительство «Северного берега» отдали 10 квадратных километров, в частности, территорию между водохранилищами Цнянка, Дрозды и МКАД.

По проекту в этом многофункциональном комплексе расположатся Минский международный выставочный центр, институт искусственного интеллекта, Минский центр международной торговли, здания общественно-делового назначения, жилые дома. Также в комплексе запланировано строительство школ, детских садов, спортивных объектов и пожарного депо.

 
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