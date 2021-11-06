Источник: minsknews.by





В рамках заключенного инвестиционного договора состоялись рабочие встречи и посещение объектов компании Emaar Properties. Белорусская делегация смогла ознакомиться с проектом полномасштабной застройки жилого квартала с объектами инфраструктуры и торговым центром «Дубай Хиллз», передают «Минск-Новости».





Александр Лукашенко подписал указ о строительстве МФК «Северный берег» в мае 2021 года. Это амбициозный проект главы компании Emaar Properties Мухаммеда аль-Аббара, которому принадлежит идея концепции современного Дубая, к примеру, здание «Бурдж-Халифа» и один из крупнейших торговых центров «Дубай Молл».





Под строительство «Северного берега» отдали 10 квадратных километров, в частности, территорию между водохранилищами Цнянка, Дрозды и МКАД.





По проекту в этом многофункциональном комплексе расположатся Минский международный выставочный центр, институт искусственного интеллекта, Минский центр международной торговли, здания общественно-делового назначения, жилые дома. Также в комплексе запланировано строительство школ, детских садов, спортивных объектов и пожарного депо.



