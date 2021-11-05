Леонид Синицын был одним из первых высокопоставленных чиновников, отправивший сына учиться в Америку. В 1995 году, когда Синицын был главой Администрации президента, одна из государственных газет написала, что парня отчислили из БГУ за неуспеваемость, но благодаря отцу он уехал в Хьюстон, а все расходы якобы спонсировала фирма «Истерн Кредит Лимитед».





– Половина этой истории точно не соответствует действительности, – сказал «Народной Воле» Леонид Георгиевич. – Мой сын действительно учился за границей – поехал туда осваивать английский язык. Но его никто не отчислял – он взял академический отпуск, а потом окончил университет. За границей, если меня память не подводит, он прожил год. И спонсоров никаких не было. Я уже всех деталей не помню, но был какой-то конкурс, и он выиграл грант на обучение – по университетской программе Hilton. По этой программе собирали студентов со всего мира, выделяли стипендию. За год он поставил английский, потом вернулся в Минск, закончил отделение международного права Белорусского государственного университета и поступил на работу в «Белавиа» – работал помощником лондонского представителя компании.





А затем через некоторое время ему мягко сказали, что надо уйти с работы.





– Если не ошибаюсь, это было тогда, когда вы заявили о том, что пойдете в президенты. Работу авиакомпании проверила транспортная прокуратура и потребовала сократить ставки помощников представителей «Белавиа» во всех представительствах в связи с понесенными компанией убытками. И, несмотря на то, что лондонское направление было одним из немногих прибыльных, под сокращение попал и ваш сын…





– Я уже и не помню хорошо всех деталей. Но сын действительно уехал из Лондона и потом даже судился с «Белавиа», потому что это было его первое рабочее место и увольнение было незаконным – просто сверху дали команду. Алексей – хорошо подготовленный юрист, учился хорошо, он подал иск на «Белавиа» и даже что-то отсудил у них.





Потом он несколько лет работал в крупной американской компании, а сейчас занимается продажей удобрений – трейдер.





– Он в Минске живет или в Лондоне?





– Живет в Минске, но рабочее место у него было в разных городах – и в Москве, и в Дубае. Здесь он нечасто бывает – в основном там.





– Ваш сын ведь не только английский знает, но еще и китайский.





– Да, он был в Китае и год на Тайване работал – вместе с друзьями, с которыми учился. Они хоть и разбрелись после учебы по всему миру, но отношений не потеряли, дружат. А учить китайский язык без постоянной практики – это ерунда. Кстати, Китай как-то не приглянулся Алексею, поэтому он вернулся в Беларусь.





– Леонид Георгиевич, а сколько лет вашему сыну?





– Он 1977 года рождения. У нас, кстати, с ним голоса одинаковые – не различишь, мы иногда даже этим пользуемся.





А еще Лешка многодетный отец – у него трое детей. Старшему Марку 16 лет недавно исполнилось, средней Софии пять было, а самой маленькой Варваре еще четыре месяца.





– В Дубае родилась? Сейчас стало модно там и рожать, и жить…





– Нет, в Минске. Самое удивительное, что он сам принял роды у жены! Хотя никакого отношения к медицине не имеет.





– Ого, и как всё случилось?





– Ну вот так: пока жена собиралась в роддом, вызвали скорую, а процесс уже пошел. И ему пришлось самому принимать роды. Молодец, что не растерялся! Как в кино прямо! Туда-сюда, пока скорая приехала, малышка уже родилась. Невестку с ребенком в больницу забрали, назавтра приходит врач в палату проведать роженицу и первым делом спрашивает: «Как муж себя чувствует?» (Хохочет.)





– И как он себя чувствовал?





– Ну как – в шоке был! Делал всё по наитию. Рассказал мне, как всё это происходит. Говорит: ребенок, как трансформер, раскладывается. И еще же вторая дочка дома была, бегала вокруг…





– Представляю, какой стресс был у всех!





– Да. Но жена его говорит, что эта ситуация, наоборот, как-то еще больше сблизила их. Это же такое эмоциональное событие! Так он сейчас с Варварой на руках везде бегает – почти не расстается с ней.





А старший внук уже выше меня на голову – метр восемьдесят с копейками рост!





– Поступил уже или в школе еще?





– Он в Москве учится – живет там с мамой. У сына теперь второй брак. А Марк – сын от первого. Но у Лешки тоже жилье есть там, они общаются, в общем, всё нормально.





– А вторая жена кто по профессии?





– Финансист.





– Так вы счастливый дед, Леонид Георгиевич! А не жалеете, что у вас толь-ко один сын?





– Жалею. У меня в родне по предкам у всех было по пятеро детей. А я вот как-то не справился. Но Марку говорю, чтобы не подкачал в этом смысле.





А мне некогда было – всё воевал за свободную Беларусь, работал сутками, суматоха по жизни пробежала, так получилось. Но, может, внуки восполнят этот пробел. Да и сын молодец – многодетный отец! Я люблю с внуками время проводить. У нас хорошие отношения, я очень доволен.





– Прошу прощения за вопрос, а у вас самого ведь один брак?





– Да, конечно! Зачем два? Суета, лишнее это всё (смеется).





В общем, много ерунды в последнее время про меня пишут, как вот с учебой сына. Но я не обращаю на это внимания. Я же знаю, как всё было на самом деле. У сына благодаря этой учебе теперь связи в разных концах мира.





– Да вообще хорошо, когда иностранный язык на высоком уровне. Весь мир открыт.





– Я вот так и не начал учить английский, хотя, когда отошел от дел государственных, мне же было года 42 всего. Я собирался взяться за английский, но так и не начал. А сейчас жалею. Если сложные переговоры и ты без языка – как будто инвалид. Так что если кто еще не выучил языки – быстрее и вперед!





– Леонид Георгиевич, а в целом как у вас дела? Коронавирус не прихватил?





– Тьфу-тьфу-тьфу! Я соблюдаю все меры предосторожности. И прививку сделал – китайскую вакцину вколол. Друзья настояли. У меня в Москве много знакомых умерло – моего возраста и даже младше. На днях узнал, что в Витебске не стало одного приятеля… Так что я долго не раздумывал. Лучше подстраховаться.





– Да, в последнее время много плохих новостей. То кого-то посадили, то сплошные похороны…





– А я вот стараюсь, несмотря ни на что, оставаться на позитиве! Хорошая энергетика у меня прет даже через телефон – так друзья говорят. В общем, всем здоровья и позитива. Все будет хорошо!