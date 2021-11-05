Сын экс-главы Администрации президента принял роды у своей жены
«Народная Воля» поинтересовалась, как сложилась жизнь сына бывшего главы Администрации президента и экс-вице-премьера Леонида Синицына. Много лет назад Алексей Синицын уехал по гранту учиться за границу, затем вернулся в Беларусь, судился с авиакомпанией «Белавиа» из-за потерянного места работы. А чем он занимается сейчас?
Леонид Синицын был одним из первых высокопоставленных чиновников, отправивший сына учиться в Америку. В 1995 году, когда Синицын был главой Администрации президента, одна из государственных газет написала, что парня отчислили из БГУ за неуспеваемость, но благодаря отцу он уехал в Хьюстон, а все расходы якобы спонсировала фирма «Истерн Кредит Лимитед».
– Половина этой истории точно не соответствует действительности, – сказал «Народной Воле» Леонид Георгиевич. – Мой сын действительно учился за границей – поехал туда осваивать английский язык. Но его никто не отчислял – он взял академический отпуск, а потом окончил университет. За границей, если меня память не подводит, он прожил год. И спонсоров никаких не было. Я уже всех деталей не помню, но был какой-то конкурс, и он выиграл грант на обучение – по университетской программе Hilton. По этой программе собирали студентов со всего мира, выделяли стипендию. За год он поставил английский, потом вернулся в Минск, закончил отделение международного права Белорусского государственного университета и поступил на работу в «Белавиа» – работал помощником лондонского представителя компании.
А затем через некоторое время ему мягко сказали, что надо уйти с работы.
– Если не ошибаюсь, это было тогда, когда вы заявили о том, что пойдете в президенты. Работу авиакомпании проверила транспортная прокуратура и потребовала сократить ставки помощников представителей «Белавиа» во всех представительствах в связи с понесенными компанией убытками. И, несмотря на то, что лондонское направление было одним из немногих прибыльных, под сокращение попал и ваш сын…
– Я уже и не помню хорошо всех деталей. Но сын действительно уехал из Лондона и потом даже судился с «Белавиа», потому что это было его первое рабочее место и увольнение было незаконным – просто сверху дали команду. Алексей – хорошо подготовленный юрист, учился хорошо, он подал иск на «Белавиа» и даже что-то отсудил у них.
Потом он несколько лет работал в крупной американской компании, а сейчас занимается продажей удобрений – трейдер.
– Он в Минске живет или в Лондоне?
– Живет в Минске, но рабочее место у него было в разных городах – и в Москве, и в Дубае. Здесь он нечасто бывает – в основном там.
– Ваш сын ведь не только английский знает, но еще и китайский.
– Да, он был в Китае и год на Тайване работал – вместе с друзьями, с которыми учился. Они хоть и разбрелись после учебы по всему миру, но отношений не потеряли, дружат. А учить китайский язык без постоянной практики – это ерунда. Кстати, Китай как-то не приглянулся Алексею, поэтому он вернулся в Беларусь.
– Леонид Георгиевич, а сколько лет вашему сыну?
– Он 1977 года рождения. У нас, кстати, с ним голоса одинаковые – не различишь, мы иногда даже этим пользуемся.
А еще Лешка многодетный отец – у него трое детей. Старшему Марку 16 лет недавно исполнилось, средней Софии пять было, а самой маленькой Варваре еще четыре месяца.
– В Дубае родилась? Сейчас стало модно там и рожать, и жить…
– Нет, в Минске. Самое удивительное, что он сам принял роды у жены! Хотя никакого отношения к медицине не имеет.
– Ого, и как всё случилось?
– Ну вот так: пока жена собиралась в роддом, вызвали скорую, а процесс уже пошел. И ему пришлось самому принимать роды. Молодец, что не растерялся! Как в кино прямо! Туда-сюда, пока скорая приехала, малышка уже родилась. Невестку с ребенком в больницу забрали, назавтра приходит врач в палату проведать роженицу и первым делом спрашивает: «Как муж себя чувствует?» (Хохочет.)
– И как он себя чувствовал?
– Ну как – в шоке был! Делал всё по наитию. Рассказал мне, как всё это происходит. Говорит: ребенок, как трансформер, раскладывается. И еще же вторая дочка дома была, бегала вокруг…
– Представляю, какой стресс был у всех!
– Да. Но жена его говорит, что эта ситуация, наоборот, как-то еще больше сблизила их. Это же такое эмоциональное событие! Так он сейчас с Варварой на руках везде бегает – почти не расстается с ней.
А старший внук уже выше меня на голову – метр восемьдесят с копейками рост!
– Поступил уже или в школе еще?
– Он в Москве учится – живет там с мамой. У сына теперь второй брак. А Марк – сын от первого. Но у Лешки тоже жилье есть там, они общаются, в общем, всё нормально.
– А вторая жена кто по профессии?
– Финансист.
– Так вы счастливый дед, Леонид Георгиевич! А не жалеете, что у вас толь-ко один сын?
– Жалею. У меня в родне по предкам у всех было по пятеро детей. А я вот как-то не справился. Но Марку говорю, чтобы не подкачал в этом смысле.
А мне некогда было – всё воевал за свободную Беларусь, работал сутками, суматоха по жизни пробежала, так получилось. Но, может, внуки восполнят этот пробел. Да и сын молодец – многодетный отец! Я люблю с внуками время проводить. У нас хорошие отношения, я очень доволен.
– Прошу прощения за вопрос, а у вас самого ведь один брак?
– Да, конечно! Зачем два? Суета, лишнее это всё (смеется).
В общем, много ерунды в последнее время про меня пишут, как вот с учебой сына. Но я не обращаю на это внимания. Я же знаю, как всё было на самом деле. У сына благодаря этой учебе теперь связи в разных концах мира.
– Да вообще хорошо, когда иностранный язык на высоком уровне. Весь мир открыт.
– Я вот так и не начал учить английский, хотя, когда отошел от дел государственных, мне же было года 42 всего. Я собирался взяться за английский, но так и не начал. А сейчас жалею. Если сложные переговоры и ты без языка – как будто инвалид. Так что если кто еще не выучил языки – быстрее и вперед!
– Леонид Георгиевич, а в целом как у вас дела? Коронавирус не прихватил?
– Тьфу-тьфу-тьфу! Я соблюдаю все меры предосторожности. И прививку сделал – китайскую вакцину вколол. Друзья настояли. У меня в Москве много знакомых умерло – моего возраста и даже младше. На днях узнал, что в Витебске не стало одного приятеля… Так что я долго не раздумывал. Лучше подстраховаться.
– Да, в последнее время много плохих новостей. То кого-то посадили, то сплошные похороны…
– А я вот стараюсь, несмотря ни на что, оставаться на позитиве! Хорошая энергетика у меня прет даже через телефон – так друзья говорят. В общем, всем здоровья и позитива. Все будет хорошо!
14:00 06/11/2021
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