Более ста человек могли погибнуть при взрыве в Сьерра-Леоне
Взрыв произошел в Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке, на побережье Атлантического океана - ред.) в результате столкновения бензовоза с грузовиком, возможно, погибли больше 100 человек, сообщила мэр столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр.
"Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд в (жилом квартале - ред.) Веллингтон после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком… По слухам, погибло более 100 человек. Размер материального ущерба неизвестен", - написала она на своей странице в Facebook, также выразив соболезнования родным погибших, пишет ru.oxu.az.
13:54 06/11/2021
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