Более ста человек могли погибнуть при взрыве в Сьерра-Леоне

Взрыв произошел в Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке, на побережье Атлантического океана - ред.) в результате столкновения бензовоза с грузовиком, возможно, погибли больше 100 человек, сообщила мэр столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр.