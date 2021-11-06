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За белорусского студента вступились 15 академиков Российской академии наук

47 членов Российской академии наук подписались под открытым письмом по поводу преследования белорусского студента Артема Боярского.

Артем Боярский / Фото из семейного архива

Как передает Еврорадио со ссылкой на Радио "Свобода", среди них 15 академиков, 26 членов-корреспондентов и 6 профессоров.

Письмо адресовано генпрокурору Беларуси Андрею Шведу и председателю Минского городского суда Татьяне Тупик.

Ученые пишут, что они глубоко обеспокоены преследованием своего коллеги Артема Боярского. Они обращают внимание, что Артему с марта "не передают учебники, не доставляют письма, не оказывают необходимую медицинскую помощь". Особое внимание они обращают на сообщения об избиении студента.

Ученые просят освободить Артема Боярского из-под стражи и заявляют, что продолжат следить за его делом.

Подписавшиеся под письмом ученые относятся к клубу "1 июля" — это неформальное объединение академиков и членов-корреспондентов, не согласных с реформой Российской академии наук. Объединение существует с 2013 года.

20-летний Артем Боярский был студентом химического факультета БГУ. Еще школьником он четыре раза занимал призовые места на национальных олимпиадах по химии. В августе 2020-го парень, как и сотня других, отказался от президентской стипендии в знак протеста против событий в стране. После задержания его исключили из БГУ.

В ноябре 2020-го Боярского арестовали на 15 суток. 24 марта 2021 года его задержали за бело-красно-белый флаг, который якобы висел на 11-м этаже его общежития. Сперва парню присудили административный арест, а потом возбудили уголовное дело — за "создание экстремистского формирования" (за это грозит до 7 лет колонии). Милиционеры записали с Артемом покаяльное видео, в котором он признается, что администрировал "экстремистский" ресурс "Мая краіна Беларусь". Позже Боярский признался, что перед записью видео его били.

Правозащитники признали Артема Боярского политзаключенным.
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