Юрий Навроцкий в шоу-проекте "Голос". Фото: Первый канал





В российском проекте «Голос» Юрий исполнил песню Love Runs Out группы OneRepublic. Песня вышла синглом с альбома Native 2013 года. Она не в первый раз уже звучит в этом проекте – так, в шоу «Голос. Дети» песню исполнял Александр Филин, а во взрослом «Голосе» — Антон Лаврентьев, Уку Сувисте и Александра Круглова.





Выступление белоруса восприняли очень тепло – к нему повернулись наставники Пелагея, Леонид Агутин и Александр Градский, пишет Belarus.kp.ru. При этом Пелагея пошутила, что было бы неплохо, если бы шляпа, которую в финале номера бросил Юрий, попала в Диму Билана, мол, тот к белорусу не повернулся. И все сразу начали давать советы, как лучше петь. Александр Градский посоветовал ему посмотреть концерт Рэя Чарльза и изучить его манеру обращения с микрофоном.





«Это железка противная, а у тебя живой великолепный голос, - заметил Александр Борисович. – И когда железка, грубо говоря, начинает лажать, ты ее должен обмануть".





А еще Александр Градский не в первый раз сказал о своем особом отношении к Беларуси и белорусам.





В итоге Юрий выбрал в наставники Леонида Агутина, как он сказал, близкого ему по духу.





Юзари Навроцкий на "Юрмале" в 2017 году





Юзари является музыкантом в третьем поколении. Его мама — певица, солистка Национального академического концертного оркестра, а отец — обладатель высшего музыкального образования по классу трубы. Навроцкий учился в нескольких школах: общеобразовательной, театральной и музыкальной. В 2008 году поступил в Санкт-Петербургский университет культуры и искусств на джазовое отделение и окончил его в 2013 году.





Юрий Навроцкий в украинском шоу "Голос страны". Фото: 1+1





Надо заметить, что у Юзари огромный опыт участия во всевозможных конкурсах – и в качестве автора песен, и в качестве исполнителя. Отдельно следует вспомнить его участие в «Евровидении» от Беларуси. В 2011 году он ездил на этот престижный конкурс в качестве бэк-вокалиста белорусской конкурсантки Анастасии Винниковой. В этом же году стал представителем Беларуси на «Новой волне», где на Аллее звезд в Юрмале заложили звезду UZARI. В 2012 и 2013 годах участвовал в отборе на Евровидение и выходил в финал. В 2014 году совместно с Дмитрием Пивнем стал продюсером, композитором и аранжировщиком песни «Сокал», которую Надежда Мисякова исполнила на Детском Евровидении.





Юзари и Маймуна. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ





Наконец, в 2015 году Юзари вместе с белорусской скрипачкой Маймуной представил Беларусь на «Евровидении 2015» с песней «Time». К сожалению, песня не пробилась в финал.





Uzari. Фото "Беларусь-24"





С 2016 года Юрий сконцентрировался на преподавательской деятельности и открыл центр искусств «Арт Платформа», где проводил обучение вокалу и танцам. В этом же году он принял участие в украинском телешоу «Голос страны» (украинской версии шоу «Голос»), попав в команду Тины Кароль.





Его композиции 8 раз побеждали в «Песне года Беларуси», а в 2019 году Юзари был назван лучшим исполнителем года.







