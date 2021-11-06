Милиция не может установить личность погибшей на Браславщине женщины. Фото: МВД





Белорусские правоохранители попросили о помощи в розыске и установлении личность погибшей в Браславском районе женщины. Информацию опубликовала пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале.





Тело женщины было найдено 9 июня в озере Долгое рядом с деревней Мурмишки. На тот момент предполагалось, пишет Belarus.kp.ru, что женщина скончалась от нескольких недель до нескольких месяцев к моменту обнаружения.





Установлено, что погибшей было от 20 до 40 лет, ее рост примерно 168-170 сантиметров, телосложение среднее, а волосы темного цвета. Единственная вещь, которая является более определенной приметой - деревянный крестик с металлическим распятием, который был на шее утопленницы на шнурке.





Спустя полгода в МВД обратились с просьбой о помощи к гражданам и СМИ в установлении ее личности.





- Вспомните, возможно, вы видели на ком-то такой крестик или кто-то из вашего окружения давно не посещал церковную службу в костеле, - предполагают в ведомстве.





Но и не исключают того, что погибшая женщина могла быть на Браславщине по работе или на отдыхе. Возможно, что она была иностранкой.





- Просим граждан связаться с родственницами или знакомыми, которые схожи с фотопортретом погибшей, с которыми давно не общались или не виделись, - добавили в пресс-службе.





Если вы располагаете любой представляющей интерес следствия информацией, сообщите об этом в милицию по телефону «102».



