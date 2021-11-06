



— Что касается антиваксеров, которые для себя решили не прививаться ни под каким предлогом, то я хочу спросить, готовы ли они возлагать на себя ответственность за своих родственников. Как вы будете себя вести, если ваши мама или папа, глядя на вас, не привьются, и все закончится плачевно? Как будете себя чувствовать? — сказал Шевцов. — Стоит понимать, что есть площадки, которые призывают к тому, чтобы люди не вакцинировались. Кому-то это выгодно. Если рассуждать с экономической точки зрения, то, пока государство борется с той или иной волной коронавирусной инфекции, есть большое количество заболевших, которые некоторое время будут нетрудоспособны. Поэтому они не произведут необходимого количества продукции, не окажут положительный эффект на ВВП и так далее. Если не будет этой проблемы, то экономика будет развиваться так, как и развивалась.





Также Шевцов остановился на ситуации в государствах, пишет Nashaniva.com, где большая часть населения вакцинирована. Специалист поделился информацией, полученной от его датского коллеги по Красному Кресту, который рассказал, что в Дании 86 % привитых, проблем с коронавирусной инфекцией нет.





— Не во всех странах Европы все так радужно. Мы видим это по протестным настроениям в Прибалтике, Германии, США, где люди выходят десятками тысяч, — отметил собеседник. — Дания — сама по себе маленькая страна, более управляемая, нежели 50-миллионные страны. Там смогли донести, что необходимо прививаться. Мой коллега рассказал, что датчане продолжают болеть COVID-19, но в стационары с коронавирусной пневмонией поступают единицы, как правило, из числа непривитых.











