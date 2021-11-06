



Первая и вторая декада месяцы были холоднее нормы на 0,7 и 0,9 градуса, но в третьей декаде погода была намного теплее, пишет Reform.by. Превышение над климатической нормой составило 3 градуса. Максимального значения температура воздуха достигла 21 октября на станции Брагин и составила +21,1°С. Минимальная температура воздуха зарегистрирована на станции Езерище 9 октября и составила -6,6°С.





Осадков в октябре было меньше нормы. Всего в среднем выпало 14,5 мм осадков или 29% климатической нормы. Витебская область была увлажнена сильнее. Здесь зарегистрировано 30,7 мм осадков, или 52% нормы за месяц, а в Гомельской области октябрь был крайне сухим. Выпало 3,9 мм или 8% климатической нормы. Такой результат на Гомельщине регистрируется второй раз с 1945 года.