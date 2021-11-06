Синоптики рассказали, что октябрь был чуть теплее нормы
Средняя температура октября составила 7,3 градуса, что на 0,6 градуса выше климатической нормы. Теплее, чем обычно предыдущий месяц был на всей территории страны, сообщает Белгидрометцентр.
Первая и вторая декада месяцы были холоднее нормы на 0,7 и 0,9 градуса, но в третьей декаде погода была намного теплее, пишет Reform.by. Превышение над климатической нормой составило 3 градуса. Максимального значения температура воздуха достигла 21 октября на станции Брагин и составила +21,1°С. Минимальная температура воздуха зарегистрирована на станции Езерище 9 октября и составила -6,6°С.
Осадков в октябре было меньше нормы. Всего в среднем выпало 14,5 мм осадков или 29% климатической нормы. Витебская область была увлажнена сильнее. Здесь зарегистрировано 30,7 мм осадков, или 52% нормы за месяц, а в Гомельской области октябрь был крайне сухим. Выпало 3,9 мм или 8% климатической нормы. Такой результат на Гомельщине регистрируется второй раз с 1945 года.
12:08 06/11/2021
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