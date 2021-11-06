



Следственный комитет не называет имя задержанного, но из обстоятельств понятно, что речь идет о Федорове. 14 октября молодой человек пришел на хоккейный матч минского «Динамо» против московского «Спартака» и при досмотре привлек внимание милиционеров обложкой с «Погоней» на паспорте, пишет Blizko.by. В разговоре с силовиками парень пояснил, что неоднократно участвовал в митингах.





Задержанного доставили в Центральное РУВД, где во время личного обыска у него нашли сверток с 0,15 грамма гашиша. Парень пояснил, что наркотиком его угостил знакомый на одной из вечеринок.





Позже Федорова арестовали на 15 суток за неповиновение должностному лицу.

Сейчас же молодого человека поместили под стражу. Ему уже предъявили обвинение по ч.1 ст.328 («Незаконный оборот наркотических средств») Уголовного кодекса, которая грозит ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет. Пресс-служба СК также отмечает: в телефоне парня нашли фотографии, доказывающие его участие в «действиях, грубо нарушающих общественный порядок» в августе и сентябре 2020-го, что подпадает под статью 342 УК. Однако о втором уголовном деле ничего не сообщается.















