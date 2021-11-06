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«Мы тебя готовили — отработай 10 лет» Лукашенко требует решить проблему оттока медиков за границу

Александр Лукашенко сегодня посетил в Орше городскую больницу № 1 имени Семашко. Во время посещения он высказался по поводу проблемы нехватки медицинских работников и их миграции за границу.

«Мы тебя готовили — отработай 10 лет» Лукашенко требует решить проблему оттока медиков за границу
«Ты мне должен внести в новом году предложение. Пришел в университет учиться-пришел, закончил. Мы тебя готовили-отработай 10 лет. Нам надо поставить все точки над i», — дал задачу он министру здравоохранения»

Напомним, пишет Nashaniva.com, сейчас после окончания медицинского университета медики должны отработать, как и все молодые специалисты — 2 года.

Всего же в Беларуси, по данным общереспубликанского банка вакансий, не хватает около 10 тысяч медработников.
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