«Ты мне должен внести в новом году предложение. Пришел в университет учиться-пришел, закончил. Мы тебя готовили-отработай 10 лет. Нам надо поставить все точки над i», — дал задачу он министру здравоохранения»





Напомним, пишет Nashaniva.com, сейчас после окончания медицинского университета медики должны отработать, как и все молодые специалисты — 2 года.





Всего же в Беларуси, по данным общереспубликанского банка вакансий, не хватает около 10 тысяч медработников.











