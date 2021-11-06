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В Минске хотят построить наземное метро

В Минске хотят строить метро на эстакадах (то есть, над землей) — сейчас изучается возможность проектирования и строительства.



Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал директор ОАО «Минскметропроект» Михаил Рудько, ставший участником столичной делегации на Днях Минска на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае.

 — Мы рассматриваем варианты проектирования столичного метрополитена на эстакадах. В Дубае такое метро уже возведено, его эксплуатируют несколько лет. Хотим применить их опыт, а также поделиться своими знаниями и опытом подземного строительства, например, тоннелей, метрополитена. В Дубае все это возводят другим способом.

В Дубае круглый год температура воздуха выше нуля, нет, как у нас, обледенений поверхностей. Дожди минимальны, единственная проблема — песчаные бури, но, в принципе, и она решается. В общем, климат Дубая позволяет эксплуатировать поверхностное метро на эстакадах.

Оно одно, но очень важное [преимущество] — удешевление строительства. Но эксплуатация такого метро в наших климатических условиях намного затруднительнее, чем в Дубае. Кроме того, на эксплуатацию поверхностного метро в белорусской столице потребуется больше финансовых затрат, чем на действующую подземку. Поэтому пока присматриваемся к вариантам, изучаем. Возможно, в Минске будет метро на эстакадах, но точно не в ближайшие 5 лет.
Источник: the-village.me
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