







Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал директор ОАО «Минскметропроект» Михаил Рудько, ставший участником столичной делегации на Днях Минска на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае.





— Мы рассматриваем варианты проектирования столичного метрополитена на эстакадах. В Дубае такое метро уже возведено, его эксплуатируют несколько лет. Хотим применить их опыт, а также поделиться своими знаниями и опытом подземного строительства, например, тоннелей, метрополитена. В Дубае все это возводят другим способом.





В Дубае круглый год температура воздуха выше нуля, нет, как у нас, обледенений поверхностей. Дожди минимальны, единственная проблема — песчаные бури, но, в принципе, и она решается. В общем, климат Дубая позволяет эксплуатировать поверхностное метро на эстакадах.





Оно одно, но очень важное [преимущество] — удешевление строительства. Но эксплуатация такого метро в наших климатических условиях намного затруднительнее, чем в Дубае. Кроме того, на эксплуатацию поверхностного метро в белорусской столице потребуется больше финансовых затрат, чем на действующую подземку. Поэтому пока присматриваемся к вариантам, изучаем. Возможно, в Минске будет метро на эстакадах, но точно не в ближайшие 5 лет.