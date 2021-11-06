



В стране будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, пишет Еврорадио. Ветер юго-западный, западный, порывами до 15-18 м/с.





Ночью температура воздуха составит от + 2 до +7 градусов, днем столбики термометров поднимутся от +5 до + 11 градусов. В Минске ожидается 6-8 градусов тепла, Бресте — 9-11 градусов, Гродно — 7-9 градусов, Витебске и Могилеве — 6-8 градусов, Гомеле — 8-10 градусов со знаком "плюс".