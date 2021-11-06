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В субботу в Беларуси +11 градусов и сильный ветер

В субботу, 6 ноября, в Беларуси будет ветрено и дождливо, максимальная температура воздуха составит 11 градусов тепла, сообщают синоптики.


В стране будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, пишет Еврорадио. Ветер юго-западный, западный, порывами до 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха составит от + 2 до +7 градусов, днем столбики термометров поднимутся от +5 до + 11 градусов. В Минске ожидается 6-8 градусов тепла, Бресте — 9-11 градусов, Гродно — 7-9 градусов, Витебске и Могилеве — 6-8 градусов, Гомеле — 8-10 градусов со знаком "плюс".
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