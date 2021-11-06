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ГАИ Минска начнет проверку «Яндекс.Такси», Uber и Bolt

С 8 ноября столичная автоинспекция проверит работу служб такси. Информация об этом появилась в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



В сообщении сказано, пишет Office Life, что профилактические мероприятия под названием «Такси» запланировали для снижения аварийности на дорогах и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения.

Минская автоинспекция намерена проконтролировать, соблюдают ли закон водители, использующие средства электросвязи и приложения Bolt, «Яндекс.Такси» и Uber. Инспекторы запланировали рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля, в том числе с представителями других контролирующих органов.

Проверять работу такси будут до 17 ноября.

В Госавтоинспекции уточнили, что за 10 месяцев текущего года выявлено более 7 тыс. нарушений ПДД со стороны водителей сервисов Bolt, «Яндекс.Такси» и Uber. Есть в этом списке случаи управления автомобилем «под градусом», а также без прав. По вине водителей этой категории произошло 17 аварий, в результате которых 19 человек получили травмы и 1 — погиб.
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