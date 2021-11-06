Дмитриевская родительская суббота в этом году отмечается 6 ноября. Поминальный день традиционно предшествует памяти святого великомученика Димитрия Солунского, пишет Spb.aif.ru. В этот день во всех храмах проходят панихиды, где тысячи верующих вспоминают ушедших родных. Рассказываем, как правильно провести поминальную субботу.





История родительской субботы

В церковном календаре насчитывается 8 поминальных суббот — в эти дни совершаются массовые панихиды, Церковь призывает верующих объединятся в молитве за усопших. Однако поминать своих умерших родных и друзей можно почти круглый год в домашней молитве. Делается это в утренней молитве.





Традиция Дмитриевской поминальной субботы возникла на Руси в XIV веке. Тогда князь Дмитрий Донской, чьим святым покровителем был Димитрий Солунский, повелел ежегодно поминать погибших в Куликовской битве воинов. Впервые панихиду провели в Троицкой обители преподобного Сергия Радонежского — там с высшим духовенством и приближенными молился и великий князь.

С веками память о павших за Отечество воинов стерлась в народном сознании. Но культура поминания умерших перед днем святого Солунского сохранилась, превратившись в один из родительских дней. Теперь в этот день поминают не только воинов, но и всех умерших христиан.





Неспроста именно суббота стала поминальным днем. Здесь есть отсылка к событиям, которые произошли на земле две тысячи лет назад. В среду принято вспоминать предательство Иуды и чтить святой Крест Господен. В четверг — апостолов, в пятницу — страдания Христа. В субботу почитаются все святые, а в церковных песнопениях вспоминаются утопшие. Причем, об умерших молятся, как о живых — смерть в церковном учении это не завершение жизни души. А любое воскресенье — это малая Пасха, торжество жизни над смертью.





Что можно и нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу?

В родительскую субботу храмы совершают панихиды, но прийти в церковь можно заранее, в пятницу верующие готовят записки с именами почивших. Имена пишут в родительном падеже (кого?) разборчивым почерком.





На службу православные берут пожертвования в виде круп, хлеба, печенья, фруктов, масла (мясо и крепкий алкоголь никогда не приносят в храм). Продукты оставляют в храме на специальном столике, после чего работники раздают их нуждающимся. Можно отдельно угощать не только нищих, но и всех знакомых и просить помянуть усопшего в молитве. Согласно церковному учению, умершим не нужны богатые памятники на могилах или признания их заслуг. Живым важнее молиться о них, просить Господа простить покойному его грехи и поселить в Царстве Небесном. Ведь сам умерший уже не может совершить доброе дело или помолиться о собственном спасении.





Важно, что в родительскую субботу не принято плохо говорить о покойных. Нельзя плакать и тосковать по усопшим. В тоже время запрещено участвовать в развлекательных мероприятиях, петь и танцевать. Под запретом алкогольные напитки.





Традицию устраивать поминальные трапезы у могил Церковь не приветствует. На кладбище возможно провести заупокойную литию, а поминки с едой устроить дома, пригласив близких.





Можно ли поминать некрещеных и самоубийц?

Вопреки распространенному мнению, молиться о самоубийцах и некрещеных можно, и даже нужно. Молитву можно произносить дома, вспоминать усопших в храме. Однако подавать записки на проскомидию с именем некрещеного нельзя — если в земной жизни человек не принадлежал Церкви, то после смерти насильно привязать его невозможно.





Что касается самоубийц, то за них тоже не принято подавать поминальные записки. Они совершили страшный грех, отказались от подарка Божиего в виде земной жизни, восстали против Господа. Однако исключением может стать тот факт, что человек страдал психическим заболеванием. Таких усопших могут и отпеть в храме, и разрешить общецерковное поминовение — решение принимает правящий архиерей.





Молитва об усопших в Дмитриевскую субботу

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.



