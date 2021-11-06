



Гейтс сделал это заявление в интервью Policy Exchange с председателем комитета по здравоохранению и бывшим министром здравоохранения Великобритании Джереми Хантом.





Как он пояснил, пишет Dev.by, такие страны, как США и Великобритания, должны потратить «десятки миллиардов» на финансирование соответствующих исследований.





«Вероятно, потребуется около миллиарда в год для Целевой группы по пандемии на уровне ВОЗ, которая будет вести наблюдение и работать над тем, что я называю «микробными играми».





«Игры должны включать в себя ролевые ситуации, в которых террористы могут попытаться использовать биологическое оружие, чтобы нанести глобальный вред.





Также среди важных целей мирового здравоохранения — удешевление вакцин, открытие новых заводов для их производства, искоренение гриппа и простуды. При этом, как подчеркнул Гейтс, вакцины должны быть удобны в использовании и выпускаться в виде маленького пластыря, который можно наклеить на руку.