Никита Зимин в первые минуты на свободе





Согласно версии обвинения, Никита Зимин «с целью выражения политических взглядов и разжигания вражды в обществе принял участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, неоднократно не подчинялся сотрудникам, пишет лишенный регистрации spring96.org. 10 августа 2020 не слушал требования сотрудников, освободить зелёную зону для свободного прохода граждан, блокировал возле «Риги» проезд транспорта».





Вину Никита на суде признал полностью.





По словам Зимина, 10 августа на акции протеста был со своим другом Нестеровичем (он также сейчас под арестом). Сказал, что обсуждал с другом выборы, символики у них при себе не было, были только с телефоном. В основном, были на тротуарах, на небольшой промежуток времени выходили на проезжую часть. По ощущениям, было несколько тысяч людей на акции: у некоторых были БЧБ-флаги, плакаты, участники выкрикивали лозунги. Сам тоже несколько раз кричал лозунги. К моменту, когда пришли, дорога уже была перекрыта. По его словам, сам баррикады не строил.





Судья Шабуня спросила у обвиняемого, как он думает, мешали ли его действия жить людям в Минске. На это Зимин сказал, что старается не нарушать ПДД и думал, что раз уж дорога уже перекрыта, то его выход на проезжую часть никак не навредит.





Как стало известно на суде, силовики приехали задерживать Максима Нестеровича, но его друг Зимин, который был с ним, сказал, что он тоже участвовал в массовых мероприятиях, поэтому его тоже задержали. С 17 августа Никита был под стражей.





На суде в качестве доказательств вины обвиняемого показывали «покаяльные» видео Зимина и его друга Нестеровича, записанные с ними сразу после задержания в ГУБОПиКе.





«Минсктранс» заявил иск на сумму 21 667 рублей 87 копеек за блокировку транспорта.





В прениях прокурор отметил, что обвиняемый видел, как Нестерович двигал мусорный бак, но не предотвратил это. Из переписки следует, что Нестерович и Зимин заранее спланировали поход к «Риге». Считает, что вина обвиняемого доказана просит назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с направлением в учреждение отрытого типа.





В судебных прениях адвокат Зимина заявил, что считает срок, запрашиваемый прокурором слишком велик, так же в иске указаны и трамваи, к которым подзащитный не имеет отношения. Также он отметил, что на протяжении больше года юристы спорят в судах по событиям 2020-го года. Зимин – молодой человек, который впервые принимал участие в выборах президента. Молодыми людьми двигало чувство любопытства, интереса – это нормально. И не доказан злой умысел. Если бы люди шли с целью совершать преступления, не надевали бы белую одежду, по которой их можно было бы легко идентифицировать.





В итоге, судья Виктория Шабуня назначила именно такое наказание, которое требовал прокурор: три года «химии». Зимина освободили в зале суда.











