



CentralAsia (CA) - Глобальное потепление приведет к исчезновению нескольких островных государств из-за таяния льдов и повышения уровня моря. Об этом пишет газета Express.





Среди территорий, пишет Сentralasia.media, которые могут пострадать от изменения климата — Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова.













Она напомнила, что повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона.





«Речь не идет о единовременных событиях... Речь о природном явлении, которое угрожает полностью поглотить наши дома», - сказала Алофа.





По информации издания, бывший президент Кирибати Аноте Тонг, выступая на саммите COP26 в Глазго, рассказал об угрозах, которые таит в себе изменение климата для его страны. Он также раскритиковал политику Австралии в этой сфере, говорится в статье.





Ученые неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры на Земле в пределах полутора-двух градусов по Цельсию, чтобы смягчить негативные последствия от глобального потепления. Для этого более 190 государств подписали в 2015 году Парижское соглашение, которое предусматривает конкретный план действий для достижения данной цели.





Документ не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но страны должны принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и переходу на возобновляемые источники энергии.



