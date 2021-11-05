Вот так "Ангел" выглядит в темное время суток. Фото: Максим Петруль





Бронзовый ангел с пульсирующим сердцем установлен рядом с Минским научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии на улице Семашко. Авторы необычной скульптуры - скульптор Максим Петруль и архитектор Вадим Дражин.





- К нам обратился директор центра, известный трансплантолог Олег Руммо, и попросил создать символ, посвященный донорству, - рассказал «Комсомолке» Максим Петруль. - Я работал над самой скульптурой, а перед Вадимом Дражиным стояла задача создать необходимую среду и вписать монумент в уже существующее пространство центра. И он с ней блестяще справился. Световые мачты идеально освещают скульптуру, она выглядит впечатляюще в любое время суток.





"Ангела" установили рядом с приемным отделением Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Фото: Вера Цветкова





"Ангел - символ донорства во имя спасения жизни", - гласит надпись на постаменте. Фото: Вера Цветкова





Над скульптурой Максим Петруль работал более полугода. На ее изготовление ушло полтонны бронзы. Фишка скульптура - встроенная в нее светодинамическая подсветка, благодаря которой в т мное время суток «Ангел» просто завораживает пульсирующим алым сердцем.





К слову, Максим Петруль - автор композиции «Разбитый очаг» на улице Сухой в Минске, созданной в память Минского гетто, фонтана «Победа» в столичном парке Победы и скульптуры «Цветок папоротника» в парке 900-летия Минска. А еще его работы украшают четыре станции минского метро - «Грушевка», «Малиновка», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейную площадь».







