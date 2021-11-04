







Исследование провели эксперты из Глазного центра Джона А. Морана при Университете Юты. В человеческом организме есть целая сеть нервных клеток, передающих сообщения друг другу. Новый тип нервных клеток в сетчатке оказался интернейронами.





Своей формой нейроны похожи на колокольчик, пишет Runews24.ru. Они действуют непродолжительное время — примерно 30 секунд. Также ученые еще не знают о назначении данных интернейронов.





«На основании своей морфологии, физиологии и генетических свойств данная клетка не относится ни к одному из пяти классов нейронов сетчатки, которые были впервые выделены свыше 100 лет назад. Мы предполагаем, что она может принадлежать к новому классу нейронов сетчатки», — сообщили авторы научной работы, добавив, что открытие было решено назвать клеткой Кампана, так как она похожа на ручной колокольчик.







