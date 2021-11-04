В Слониме на аукцион выставили турбазу. За бесценок
Аукцион по продаже в Слониме комплекса зданий (турбазы) по улице Шоссейной, 43 состоится 14 декабря. Цена лота — 29 базовых величин (1 БВ составляет 29 рублей).
В лот входит комплекс зданий и сооружений — здание спального корпуса № 1 с мансардой и пристройкой, здание спального корпуса № 2 с пристройками, здание фотолаборатории с пристройками, хозпостройка, оборудование, пишет Газета Слонімская. Ранее в этом здании располагался детский дом, затем станция юных техников.
20:03 05/11/2021
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