







"Аномальное природное явление - пыльно-песчаная мгла наблюдается в Узбекистане впервые за 150 лет, или за всё время метеорологических наблюдений", - пояснила Асилходжаева.





По ее данным, пишет Interfax.by, пыльно-песчаная мгла наблюдается почти во всех регионах Узбекистана, кроме северных, в том числе в Ферганской долине ( восток страны).









По данным представителя Узгидромета, автоматические стационарные посты наблюдения, анализирующие содержание загрязняющих веществ в воздухе, установленные в Ташкенте, после 18:00-19:00 часов 4 ноября зафиксировали превышение предельной допустимой концентрации пыли в воздухе сначала в 5 раз, затем, в период между 21:00 и 23:00, - в 30 раз.





В результате пылевых бури и мглы атмосферная видимость в Сырдарьинской и Ташкентской областях снизилась до 500-1000 м, в Ташкенте - до 200 м. Аналогичные явления зафиксированы в Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областях, где видимость не поднимается выше 1000 м.





Как считают синоптики, во второй половине дня 4 ноября на территорию Узбекистана через южные районы Казахстана произошло вторжение передней части фронта холодного полярного антициклона с районов Урало-Поволжья. Сильные ветры северного направления также наблюдались в центральных районах Южного Казахстана (Чимкентская область).

К вечеру сильные ветры с юга Казахстана сменили направление на запад и юго-запад через Сырдарьинскую область Узбекистана. В результате продолжительных сильных ветров, частицы пыли и песка на поверхности почвы в районах с пустынным ландшафтом поднялись в воздух и образовали облако пыли.





Синоптики прогнозируют сохранение пыли в воздухе, поскольку осадков в ближайшие дни не ожидается (за исключением южных регионов).





По данным Минздрава, за минувшие сутки почти 700 человек обратились в службу "скорой помощи" Ташкента из-за проблем с дыханием.







