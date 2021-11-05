В Гомеле по решению суда ликвидировали благотворительный фонд «Разам тут»
Целью фонда была помощь в решении проблем социальной изоляции людей с ограниченными возможностями.
Фото: unsplash.com
Причиной ликвидации стали «политические» посты и сообщения в социальных сетях организации. Также фонд внес не все необходимые данные в документы об изменениях в структуре и руководстве, которые необходимо подавать контролирующим органам, пишет Naviny.online со ссылкой на «Гомельскую правду».
19:03 05/11/2021
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