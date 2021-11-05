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Минздрав Беларуси в два раза увеличил норму переработки для медиков

Министерство здравоохранения Беларуси своим постановлением №113 вдвое увеличило годовую норму переработки для медиков – до 1800 часов.



"В современных условиях, учитывая напряженный труд медицинских работников в условиях пандемии коронавирусной инфекции, установленная норма, в отдельных случаях (и только по согласию медработника), может быть превышена. В связи с этим постановлением №113 определено, что в 2021-2022 годах работа сверх установленной законодательством продолжительности рабочего времени по основной работе может увеличиваться до 1800 часов в год", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве напомнили, пишет Смартпресс, что, согласно ранее утвержденному постановлению, эта норма не должна была превышать 900 часов в год.

При этом в ведомстве заявили, что увеличение нормы может быть только с согласия медицинского работника и по согласованию с профсоюзом. "Оплата работы медицинских специалистов за время сверх ставки (до 1800 часов в год) производится согласно трудовому законодательству в соответствии с условиями оплаты труда, определёнными документами Минтруда и Минздрава", - уточнили в пресс-службе.
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