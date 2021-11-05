



"Оперативники по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД установили четверых жителей столицы в возрасте от 19 до 30 лет, которые выводили деньги, похищенные в результате телефонного мошенничества", - проинформировали в областной милиции.





По данным правоохранителей, пишет Interfax.by, двое минчан выполняли роли так называемых дропов - предоставляли свои банковские карты для зачисления и последующего перевода похищенных денег на другие счета. Еще двое с подельниками из-за рубежа занимались непосредственно хищениями.





"Установлена причастность задержанных как минимум к двум фактам вишинга в отношении жителей Солигорска", - отметили в областной милиции.





В марте у 58-летней женщины было похищено Br5 тыс., а у 49-летнего мужчины – Br18 тыс.





"В обоих случаях жертвам звонили в Viber лжесотрудники банка: получали доступ к их счетам, переводили деньги на "дроповские" карты, а с них – на другие счета", - рассказали правоохранители.





В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере.







