Тела членов экипажа Ан-12 пока не идентифицированы, сообщил глава департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артём Сикорский на пресс-конференции в пятницу.





"В настоящее время у нас нет информации, что тела идентифицированы. По нашей информации, ведётся соответствующая работа",- отметил Сикорский.





По его словам, как только будет возможность забрать тела погибших, то "при помощи наших российских коллег обеспечим доставку тел по тем направлениям, куда попросят родственники".





Глава департамента также рассказал, что все члены экипажа Ан-12 были застрахованы. Все страховые выплаты будут произведены в соответствии с законодательством.





"Белорусским законодательством предусмотрено, что компания должна выплатить дополнительные суммы на всех своих работников. Это мы говорим про 12 годовых окладов", - уточнил также Сикорский.