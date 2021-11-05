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Тела погибших в авиакатастрофе под Иркутском беларусов пока не опознаны

Тела погибших в авиакатастрофе под Иркутском беларусов пока не идентифицированы.

Тела членов экипажа Ан-12 пока не идентифицированы, сообщил глава департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артём Сикорский на пресс-конференции в пятницу.

"В настоящее время у нас нет информации, что тела идентифицированы. По нашей информации, ведётся соответствующая работа",- отметил Сикорский. 

По его словам, как только будет возможность забрать тела погибших, то "при помощи наших российских коллег обеспечим доставку тел по тем направлениям, куда попросят родственники".

Глава департамента также рассказал, что все члены экипажа Ан-12 были застрахованы. Все страховые выплаты будут произведены в соответствии с законодательством. 

"Белорусским законодательством предусмотрено, что компания должна выплатить дополнительные суммы на всех своих работников. Это мы говорим про 12 годовых окладов", - уточнил также Сикорский.

Самолет Ан-12 компании "Гродноавиа" возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. 

Он пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. 


На борту находились 9 человек, из них трое — граждане Беларуси. 

Это штурман Андрей Сергеев, а также два инженера — Дмитрий Гармоненко и Максим Карпук.
Источник: interfax.by
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