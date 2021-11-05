По ч.2 ст.19.11 КоАП Анастасию осудила судья Ленинского района Анастасия Очалова. Суммарно Настя уже получила 126 суток ареста.





Напомним, ее вместе с супругом Сергеем Крупеничем задержали в середине июля. Муж и жена пересылали друг другу сообщения из телеграм-каналов, которые были признаны "экстремистскими".