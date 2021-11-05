126 суток ареста за переписку с мужем: Анастасию Крупенич-Кондратьеву судили в девятый раз
Политзаключенную Анастасию Крупенич-Кондратьеву в девятый раз арестовали на 15 суток, сообщают правозащитники
По ч.2 ст.19.11 КоАП Анастасию осудила судья Ленинского района Анастасия Очалова. Суммарно Настя уже получила 126 суток ареста.
Напомним, ее вместе с супругом Сергеем Крупеничем задержали в середине июля. Муж и жена пересылали друг другу сообщения из телеграм-каналов, которые были признаны "экстремистскими".
16:51 05/11/2021
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