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126 суток ареста за переписку с мужем: Анастасию Крупенич-Кондратьеву судили в девятый раз

Политзаключенную Анастасию Крупенич-Кондратьеву в девятый раз арестовали на 15 суток, сообщают правозащитники

По ч.2 ст.19.11 КоАП Анастасию осудила судья Ленинского района Анастасия Очалова. Суммарно Настя уже получила 126 суток ареста.

Напомним, ее вместе с супругом Сергеем Крупеничем задержали в середине июля. Муж и жена пересылали друг другу сообщения из телеграм-каналов, которые были признаны "экстремистскими".
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