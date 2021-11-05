Наша нива позвонила по указанному номеру и поговорила с минчанином Дмитрием, который рассказал печальную судьбу животного и его хозяев.





«У собаки было двое хозяев, семья минчан, ему и ей по 48 лет, детей нет.





Я лично их не знал: когда заболела она, а потом он, они отдали собаку своему другу. Так вышло, что из больницы они не вышли, а приятель сам заболел коронавирусом. Ему стало не до того, и он отдал собаку уже в третьи руки, своему знакомому — моему другу, с которым мы смотрим за Риком.





Когда хозяева умерли, стало ясно, что как-то его надо пристраивать. У друга условий не было, я же мог взять только на цепь, на улицу. А собака домашняя, никогда на цепи не жила, может, и не выдержала бы зиму.





Поэтому мы бросили призыв, и за сутки нашлись люди. Оказалось даже, что косвенно знают собаку — видели, когда ее выгуливали. Ну мы посмотрели условия, всё у него будет хорошо, слава богу люди откликнулись», — рассказал Дмитрий.







