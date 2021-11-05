+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Минске от коронавируса умерли сразу двое хозяев собаки. Что стало с Риком?

«Коронавирус забрал у Рика сразу двоих хозяев… Если вы готовы подарить ему свою заботу — звоните», — такое объявление появилось накануне в соцсетях.

Наша нива позвонила по указанному номеру и поговорила с минчанином Дмитрием, который рассказал печальную судьбу животного и его хозяев.

«У собаки было двое хозяев, семья минчан, ему и ей по 48 лет, детей нет.

Я лично их не знал: когда заболела она, а потом он, они отдали собаку своему другу. Так вышло, что из больницы они не вышли, а приятель сам заболел коронавирусом. Ему стало не до того, и он отдал собаку уже в третьи руки, своему знакомому — моему другу, с которым мы смотрим за Риком.

Когда хозяева умерли, стало ясно, что как-то его надо пристраивать. У друга условий не было, я же мог взять только на цепь, на улицу. А собака домашняя, никогда на цепи не жила, может, и не выдержала бы зиму.

Поэтому мы бросили призыв, и за сутки нашлись люди. Оказалось даже, что косвенно знают собаку — видели, когда ее выгуливали. Ну мы посмотрели условия, всё у него будет хорошо, слава богу люди откликнулись», — рассказал Дмитрий.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]