+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

После премьеры: из филармонии уволили композитора Ларису Симакович

31 октября у Ларисы Симакович был последний рабочий день в Белорусской государственной филармонии. Она вышла на сцену, где звучало ее новое произведение — космомистерия «Край».

После премьеры: из филармонии уволили композитора Ларису Симакович
А в пятницу 29 октября Ларисе Симакович уже отдали трудовую книжку. По словам композитора, заместитель гендиректора Андрей Лаптенок сообщил, что с ней не продлевают контракт «по возрасту».

"У меня закончился контракт, который раньше продлевали несколько лет без проблем. И вдруг неожиданно, хотя я могу догадываться о каких-то реальных причинах, заместитель гендиректора сказал, что „по причине возраста“. Когда я спросила, есть ли ко мне профессиональные вопросы, заместитель ответил уверенным „нет!"",- рассказала Симакович Свободе.

Лариса Симакович за 13 лет работы в филармонии поставила 11 спектаклей, открыла новые жанры для белорусского хорового искусства. Она с 1992 года член Белорусского союза композиторов.

Помимо деятельности в качестве профессионального композитора, Лариса Симакович работала на половину ставки ведущим редактором в медийных структурах филармонии. Она составляла анонсы и музыкальные программки для зрителей. 

По словам Ларисы, за почти 13 лет работы в филармонии она ни одного продукта не выдала на русском языке, а только на белорусском.

"Хотя в филармонии преобладает русский язык. На сегодняшний день там не осталось ни одного человека, который бы владел в той мере белорусским языком, как владею я. И когда я спросила относительно того, что ни одного белорусскоязычного в филармонии не остается, тот же заместитель директора ответил: „Ну как-то!“. 

Для меня стало ясно, что белорусский язык для этого чиновника не является духовной ценностью, — говорит Лариса Симакович. - Я думаю, что это одна из первых причин, так как белорусский язык сегодня маркер, обозначение позиции человека. Это было при коммунизме и позже"

Лариса Симакович сказала, что сейчас ищет работу, "чтобы не думать о деньгах, а о творчестве".

Лариса Симакович известна как композитор, балетмейстер, художественный руководитель фольклорного театра «Гостица» и режиссер-постановщик, а к тому же танцовщица и певица.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]