А в пятницу 29 октября Ларисе Симакович уже отдали трудовую книжку. По словам композитора, заместитель гендиректора Андрей Лаптенок сообщил, что с ней не продлевают контракт «по возрасту».





"У меня закончился контракт, который раньше продлевали несколько лет без проблем. И вдруг неожиданно, хотя я могу догадываться о каких-то реальных причинах, заместитель гендиректора сказал, что „по причине возраста“. Когда я спросила, есть ли ко мне профессиональные вопросы, заместитель ответил уверенным „нет!"",- рассказала Симакович Свободе.





Лариса Симакович за 13 лет работы в филармонии поставила 11 спектаклей, открыла новые жанры для белорусского хорового искусства. Она с 1992 года член Белорусского союза композиторов.





Помимо деятельности в качестве профессионального композитора, Лариса Симакович работала на половину ставки ведущим редактором в медийных структурах филармонии. Она составляла анонсы и музыкальные программки для зрителей.





По словам Ларисы, за почти 13 лет работы в филармонии она ни одного продукта не выдала на русском языке, а только на белорусском.





"Хотя в филармонии преобладает русский язык. На сегодняшний день там не осталось ни одного человека, который бы владел в той мере белорусским языком, как владею я. И когда я спросила относительно того, что ни одного белорусскоязычного в филармонии не остается, тот же заместитель директора ответил: „Ну как-то!“.





Для меня стало ясно, что белорусский язык для этого чиновника не является духовной ценностью, — говорит Лариса Симакович. - Я думаю, что это одна из первых причин, так как белорусский язык сегодня маркер, обозначение позиции человека. Это было при коммунизме и позже"





Лариса Симакович сказала, что сейчас ищет работу, "чтобы не думать о деньгах, а о творчестве".





Лариса Симакович известна как композитор, балетмейстер, художественный руководитель фольклорного театра «Гостица» и режиссер-постановщик, а к тому же танцовщица и певица.