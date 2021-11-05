Витебская таможня, которая инициировала разбирательство, посчитала, что ее представители неправильно указали торговую марку некоторых товаров и хотели привлечь общину к ответственности по ч. 3 ст. 15.5 КоАП (предоставление недостоверных сведений о товарах).





Судья пытался добиться от таможенников, какая разница в названиях торговых марок, если гуманитарная помощь не облагается таможенными пошлинами.





судья Владимир Цариков. Согласно протоколу, 15 мая 2021 года религиозная община «Евангельская церковь в городе Новолукомль» подала для таможенного декларирования сборный груз, поступивший в адрес общины из Швеции в качестве гуманитарной помощи, допустив недостоверное указание сведений о торговых марках, Дело рассматривал. Согласно протоколу, 15 мая 2021 года религиозная община «Евангельская церковь в городе Новолукомль» подала для таможенного декларирования сборный груз, поступивший в адрес общины из Швеции в качестве гуманитарной помощи, допустив недостоверное указание сведений о торговых марках, сообщают правозащитники.





«Оливковое масло, кофе, кондитерские изделия, мука, сахар, масло, мебель, перчатки, мягкая игрушка, канцтовары, автокресло, чай «Липтон», печенье, одежда, обувь, коляска инвалидная, светильник…» — перечислял судья Цариков.





В декларации было более 30 наименований товаров, которые освобождались от уплаты налогов и сборов — как гуманитарный груз.





Судья поинтересовался у представителя таможни: «Могло ли повлиять неправильное указание сведений о товарной марке в этой декларации на размер и полноту взимаемых платежей, с учетом преференций, с этого товара?»





Главный инспектор отдела таможенных платежей Витебской таможни Вадим Бондаренко вразумительного ответа так и не дал. Сослался лишь на декрет президента №3 от 2020 года «Об иностранной безвозмездной помощи» и другие законодательные акты и заявил, что теоретически это могло повлиять на размер пошлины, но в реальности — не повлияло.





Сказал, что «эти товары не соответствуют тем товарам, которые согласовывались управлением делами и департаментом по гуманитарной деятельности».





Пастор Евангельской церкви Александр Зарецкий сообщил, что часть товара таможня пропустила, а часть осталась на складе.





«Из протокола, который составила таможня, не все товары попали в декларацию, часть товара отвезли в Оршу на склад. Отвезли, потому что истек срок временного контроля, относительно них не принималось решений, и они не выпущены», — пояснил пастор.





«Какие-то меры в отношении этого товара вы готовы предпринимать?» — поинтересовался судья.





«Мы ничего не будем делать: ни забирать, ни растамаживать — пусть они остаются», — ответил пастор.





Представитель таможни Бондаренко предупредил, что, если не будут приняты меры, то товар перейдет в пользу государства и в дальнейшем будет «пущен в реализацию через торговую сеть».





Шведская организация, отправившая груз, пояснила, что «гуманитарный груз в Республику Беларусь предназначался для помощи многодетным и неполным семьям, пенсионерам и инвалидам». Уточнила, что, возможно, волонтеры, не имеющие большого опыта, совершили незначительные ошибки в декларировании товара.





Судья Владимир Цариков принял решение Евангельскую церковь освободить от административной ответственности по причине малозначительности совершенного правонарушения. А административное дело прекратил.





У Витебской таможни есть возможность обжаловать решение в областном суде.



