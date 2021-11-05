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Мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку. Как его удалось найти

Участковый узнал насильника, когда тот выпрыгнул из грузовика и попытался скрыться


В одной из деревень Сморгонского района 1 ноября неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку. В пресс-служба МВД рассказали, как правоохранителям удалось задержать насильника.

После заявления о насилии в отношении несовершеннолетней 1 ноября около 22.00 вечера весь личный состав Сморгонского РОВД был поднят по тревоге. 

Сообщалось, что неизвестный мужчина напал и изнасиловал 15-летнюю школьницу, когда она возвращалась домой с автобусной остановки.

- По горячим следам задержать злоумышленника не удалось. Оперативные действия длились всю ночь и на следующий день усиленные поиски продолжились, - рассказали в пресс-службе.

Потерпевшая девушка смогла описать насильника. Высокий рост, треугольное лицо, в кожаной куртке - по этим приметам преступника искали оперативники.

Заметил предполагаемого насильника участковый Сморгонского РОВД по дороге в Островец. Рядом с деревней Солы милиционер увидел мужчину, тот выпрыгнул из кузова грузовика и попытался скрыться. Подозреваемого задержали. Мужчина признался в насилии над школьницей.

- Подозреваемый в преступлении мужчина 1995-го года рождения ранее был неоднократно судим, в том числе за угон, хулиганства, кражи и грабежи. Он живет в Новогрудке и нигде не работает, в тот день ехал к родственнику, - сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело.
Источник: belarus.kp.ru
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