Мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку. Как его удалось найти
Участковый узнал насильника, когда тот выпрыгнул из грузовика и попытался скрыться
В одной из деревень Сморгонского района 1 ноября неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку. В пресс-служба МВД рассказали, как правоохранителям удалось задержать насильника.
После заявления о насилии в отношении несовершеннолетней 1 ноября около 22.00 вечера весь личный состав Сморгонского РОВД был поднят по тревоге.
Сообщалось, что неизвестный мужчина напал и изнасиловал 15-летнюю школьницу, когда она возвращалась домой с автобусной остановки.
- По горячим следам задержать злоумышленника не удалось. Оперативные действия длились всю ночь и на следующий день усиленные поиски продолжились, - рассказали в пресс-службе.
Потерпевшая девушка смогла описать насильника. Высокий рост, треугольное лицо, в кожаной куртке - по этим приметам преступника искали оперативники.
Заметил предполагаемого насильника участковый Сморгонского РОВД по дороге в Островец. Рядом с деревней Солы милиционер увидел мужчину, тот выпрыгнул из кузова грузовика и попытался скрыться. Подозреваемого задержали. Мужчина признался в насилии над школьницей.
- Подозреваемый в преступлении мужчина 1995-го года рождения ранее был неоднократно судим, в том числе за угон, хулиганства, кражи и грабежи. Он живет в Новогрудке и нигде не работает, в тот день ехал к родственнику, - сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело.
Источник: belarus.kp.ru
16:01 05/11/2021
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