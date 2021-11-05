



В одной из деревень Сморгонского района 1 ноября неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку. В пресс-служба МВД рассказали, как правоохранителям удалось задержать насильника.





После заявления о насилии в отношении несовершеннолетней 1 ноября около 22.00 вечера весь личный состав Сморгонского РОВД был поднят по тревоге.





Сообщалось, что неизвестный мужчина напал и изнасиловал 15-летнюю школьницу, когда она возвращалась домой с автобусной остановки.





- По горячим следам задержать злоумышленника не удалось. Оперативные действия длились всю ночь и на следующий день усиленные поиски продолжились, - рассказали в пресс-службе.





Потерпевшая девушка смогла описать насильника. Высокий рост, треугольное лицо, в кожаной куртке - по этим приметам преступника искали оперативники.





Заметил предполагаемого насильника участковый Сморгонского РОВД по дороге в Островец. Рядом с деревней Солы милиционер увидел мужчину, тот выпрыгнул из кузова грузовика и попытался скрыться. Подозреваемого задержали. Мужчина признался в насилии над школьницей.





- Подозреваемый в преступлении мужчина 1995-го года рождения ранее был неоднократно судим, в том числе за угон, хулиганства, кражи и грабежи. Он живет в Новогрудке и нигде не работает, в тот день ехал к родственнику, - сообщили в пресс-службе.





Возбуждено уголовное дело.







