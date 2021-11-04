Как сообщает УВД Могилевского облисполкома, 40-летний мужчина находился на службе, когда в машине скорой медицинской помощи пациент распустил руки и несколько раз ударил его.





Выяснилось, что драться с санитаром скорой медицинской помощи начал 57-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.





Мужчине стало плохо, и родственники вызвали скорую помощь, однако это не понравилось агрессивному гражданину. Не желая ехать в больницу, он сначала стал препираться с медиками, а после и избил одного из них.





Теперь мужчине придется отвечать в соответствии с уголовным законодательством.