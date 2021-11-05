Художник Алесь Пушкин и дальше будет оставаться за решеткой
Алесю Пушкину продлили срок содержания под стражей
Художнику-политзаключенному Алесю Пушкину продлили срок содержания под стражей до 30 января 2022 года, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
Алеся Пушкина задержали 30 марта в деревне Жиличи и обвинили в «умышленных действиях, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма» за нарисованный им портрет антисоветского партизана послевоенного времени, передает reform.by
15:01 05/11/2021
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