15 ноября начнется суд над многодетной мамой Ольгой Золотарь
15 ноября в Мингорсуде начнется суд над политзаключенной матерью пятерых детей Ольгой Золотарь
Ольгу будут судить по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования) и ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и обучение действиям, грубо нарушающим общественный порядок).
Ей грозит до семи лет лишения свободы.
Дело будет рассматривать судья Анастасия Попко.
Женщину задержали 18 марта, когда она везла 10-летнюю дочь в музыкальную школу. Сотрудники ГУБОПиКа развернули ее машину и сопроводили домой. Там прошел обыск, после которого Ольгу забрали в изолятор.
На свободу она так и не вышла. В апреле бывший адвокат Золотарь Андрей Мочалов заявил, что во время допросов Ольгу избивали и «выбивали» пароли от телефона. Позже адвоката лишили лицензии, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
14:31 05/11/2021
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