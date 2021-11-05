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15 ноября начнется суд над многодетной мамой Ольгой Золотарь

15 ноября в Мингорсуде начнется суд над политзаключенной матерью пятерых детей Ольгой Золотарь


Ольгу будут судить по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования) и ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и обучение действиям, грубо нарушающим общественный порядок). 

Ей грозит до семи лет лишения свободы. 

Дело будет рассматривать судья Анастасия Попко.

Женщину задержали 18 марта, когда она везла 10-летнюю дочь в музыкальную школу. Сотрудники ГУБОПиКа развернули ее машину и сопроводили домой. Там прошел обыск, после которого Ольгу забрали в изолятор. 

На свободу она так и не вышла. В апреле бывший адвокат Золотарь Андрей Мочалов заявил, что во время допросов Ольгу избивали и «выбивали» пароли от телефона. Позже адвоката лишили лицензии, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
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