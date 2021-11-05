



Ольгу будут судить по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования) и ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и обучение действиям, грубо нарушающим общественный порядок).





Ей грозит до семи лет лишения свободы.





Дело будет рассматривать судья Анастасия Попко.





Женщину задержали 18 марта, когда она везла 10-летнюю дочь в музыкальную школу. Сотрудники ГУБОПиКа развернули ее машину и сопроводили домой. Там прошел обыск, после которого Ольгу забрали в изолятор.





На свободу она так и не вышла. В апреле бывший адвокат Золотарь Андрей Мочалов заявил, что во время допросов Ольгу избивали и «выбивали» пароли от телефона. Позже адвоката лишили лицензии, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».







