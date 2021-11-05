Вячеслав Борок — католический священник из Россон.





Летом на него завели дело по ст. 24.23 КоАП — из-за размещенного в соцсетях снимка детей с бело-красно-белым флагом. Он выехал из Беларуси.





А в декабре 2020 гда Вячеслав Борок отсидел 10 суток за репост в соцсети плаката художника Владимира Цеслера.



