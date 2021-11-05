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Видео "Молитва за Беларусь с Вячеславом Борком" признано экстремистским материалом

Видеоролик «Молитва за Беларусь с Вячеславом Борком» за 17 июля, размещенный на канале «Сапраўдная Беларусь!» на Ютубе, признан экстремистским материалом по заявлению прокуратуры Россонского района.

Вячеслав Борок — католический священник из Россон.

Летом на него завели дело по ст. 24.23 КоАП — из-за размещенного в соцсетях снимка детей с бело-красно-белым флагом. Он выехал из Беларуси.

А в декабре 2020 гда Вячеслав Борок отсидел 10 суток за репост в соцсети плаката художника Владимира Цеслера.
Источник: nashaniva.com
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