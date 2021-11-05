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В Рогачеве отменяют городские и пригородные рейсы - водители болеют

Из 35 водителей, обслуживающих маршрутную сеть, 10 человек болели, сообщает местная газета Свабоднае слова


«В последнее время среди наших водителей, которые закрывают все городские, пригородные и междугородные маршруты, наблюдается заболеваемость и COVID-19, и другими сезонными болезнями, поэтому иногда невозможно полностью обеспечить выполнение всех рейсов общественного транспорта», - пояснил изданию представитель администрации филиала № 9 ОАО «Гомельоблавтотранс».
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