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Украина включила в "черный список" лучшую драматическую актрису Беларуси 2016 года

Министерство культуры и информационной политики Украины по инициативе Службы безопасности Украины включило беларускую актрису Марину Денисову в «черный список» лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Украина включила в "черный список" лучшую драматическую актрису Беларуси 2016 года
Это означает, что не только она сама не сможет въехать на украинскую территорию, но и все фильмы, в которых она снималась, не смогут получить в Украине государственное удостоверение на прокат и распространение, сообщает Свабода.

Марина Денисова исполнила роль Нины Новожиловой в российском фильме "Солнцепек", который рассказывает о событиях в украинском городе Луганске в 2014 году, когда там начались боевые действия. Практически все актеры, снимавшиеся в этом фильме, включены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

В фильме снимался еще один актер беларуского происхождения - заслуженный артист России Александр Солоненко (родился в Быхове Могилевской области, с 1990 года работает в театре имени Ленсовета). Но он пока не попал под украинские санкции.


Официальный трейлер фильма " Солнцепек»

Что известно о Марине Денисовой

Марина Денисова родилась в 1983 году в Германии. В 2004 году она окончила Белорусскую государственную академию искусств. 

Сначала работала в Национальном академическом театре имени М. Горького (2003-2004), а потом — в театре белорусской армии (2004-2015). С 2015 года актриса живет в Москве.



За время своей театральной карьеры в Минске она получила приз в театральном конкурсе Международного кинофестиваля "Лістапад" (2005), победила в номинации "Лучшая актерская работа в спектакле для детей" на Белорусском национальном конкурсе театрального искусства (2014).

В 2016 году Марина Денисова получила Национальную театральную премию как лучшая драматическая актриса года - за роль первой женщины в спектакле «Иллюзии» Ивана Вырыпаева.
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